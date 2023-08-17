Дата выхода «Сталкер 2» и другие факты о культовом шутере

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На мероприятии Gamescom 2023, которое пройдет с 23 по 27 августа, авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 привезут демо-версию. Что именно будет представлять из себя сборка — непонятно, равно как и общее состояние долгостроя.
В последнее время продолжение «Сталкера» больше отметилось неоднократными переносами и скандалами с утечкой данных. Однако тысячи фанатов, затаив дыхание, продолжают ждать хороших новостей. В данном материале собрали всю известную информацию о столь ожидаемой игре.
С релизом все обстоит крайне туманно. Первой официально объявленной датой выхода было 28 апреля 2022 года. Однако с того момента игру несколько раз откладывали, сначала на 28 апреля 2023 года, а затем на 8 декабря того же года.
В Steam на странице проекта указана расплывчатая дата «декабрь 2023 года», что в текущих реалиях кажется оптимистичным. Некоторые источники сообщали про 8 декабря, но подтверждения пока не последовало.
Про сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 известно очень мало. Например, то, что история продолжит события оригинальной трилогии, а действия игры развернутся в современности. Но при этом проходить прошлые части не обязательно, поскольку двойка полностью самостоятельный проект.
Главным героем станет новый для серии персонаж, которого еще и полностью озвучили — наемник по прозвищу Скиф. Вероятно, ему придется отправиться на поиски того самого «Сердца Чернобыля», чтобы это ни было. Параллельно игроку придется разбираться с тем, что и по какой причине угрожает непосредственно самой Зоне Отчуждения.
История S.T.A.L.K.E.R. 2 делится на главы, а пролог длится 4-5 часов, в финале которого случится важный сюжетный поворот, связанный с оригиналом. Разработчики обещают не только большие масштабы, но и нелинейный сюжет с множеством концовок. Для прохождения сюжетной линии потребуется 100 с лишним часов. Причем с первого раза увидеть весь контент не получится, поскольку некоторые решения открывают одни миссии и блокируют другие.
S.T.A.L.K.E.R. 2 сохранит геймплейный фундамент прошлых частей. Проект представляет собой шутер от первого лица с элементами хоррора, выживания и симулятора погружения. Протагонист будет исследовать окружающий мир, искать артефакты, взаимодействовать с группировками, воевать с мутантами и бандитами, улучшать свою экипировку и, конечно же, выполнять задания.
Размер открытого мира в Сталкере 2
Для изучения доступен большой открытый мир общей площадью в 64 км. Для сравнения в TES V: Skyrim аналогичный показатель равнялся 37 км, в «Ведьмак 3» — 52 км, а в Red Dead Redemption 2 — 75 км. И, что самое главное, вся карта будет полностью бесшовной.
Локации в Сталкере 2
Игрок посетит как хорошо знакомые по прошлым частям уровни, так и совершенно новые места. Среди них Железный лес, Рыжий лес, ЧАЭС, Болота, Затон, Припять, завод «Росток», Кордон, Радар, АТП, Деревня новичков, Дикая территория и радиолокационная станция «Дуга».
Также упоминаются и лагеря Шрама, протагониста «Чистого неба». Все локации создавались методом фотограмметрии, когда разработчики сначала сканировали реальные объекты, а потом оцифровывали их.
Разнообразие мутантов и врагов в Сталкере 2
Можно будет увидеть как хорошо знакомых мутантов, так и новые их виды. В разных материалах успели засветиться кровососы, плоть, слепые псы, контролеры, бюреры, псевдособаки, кабаны и вороны. А еще подтверждено появление пси-оленей, создающих фантомных клонов.
Кроме того, все мутанты будут делиться на типы. Это значит, что существа одного вида из разных мест обитания будут различаться внешне и могут быть как слабыми, так и сильными.
Группировки в Сталкере 2
В S.T.A.L.K.E.R. 2 вернутся несколько группировок из прошлых частей: «Бандиты», «Монолит», «Долг», «Свобода», вольные сталкеры и наемники. Также известно о появлении минимум трех новых кланов: «Варта», «Проблеск» и «Полдень». Каждая организация преследует свои цели, и с каждым из них главному герою придется взаимодействовать.
За экшен-составляющую отвечает обширный арсенал, включающий более 30 видов оружия. На каждый ствол самостоятельно можно поставить прицелы и глушители. Более серьезные улучшения доступны у оружейника: например, увеличение скорости стрельбы и наносимого урона.
А еще студия GSC Game World обещала сделать перестрелки динамичнее. Главное не забывать следить за состоянием пушек и брони, ведь иначе они могут сломаться в самый неподходящий момент.
Важной частью геймплея станет охота за артефактами. По сравнению с прошлыми частями S.T.A.L.K.E.R. их поиск станет более сложным и комплексным. Данные порождения Зоны теперь защищены не только аномалиями, но и аномальными полями и архианомалиями. Чтобы их пройти, потребуются не только болт и детектор, но и особые знания об их природе.
Сами артефакты необходимы для прокачки характеристик героя. При этом они не только увеличивают определенные показатели, но и обладают определенными негативными свойствами. Например, в довесок к живучести или увеличенной силе идет снижение пулестойкости и повышение урона от мутантов.
Также во второй части добавлены разные механики выживания. Скифу придется следить за уровнем радиации, а также за показателями голода и сна. В противном случае у наемника ухудшится зрение, появятся галлюцинации и понизится выносливость.
На месте останется и технология симуляции жизни A-Life, которая была одной из главных фишек всей франшизы. Обновленная версия данной системы превратит мир S.T.A.L.K.E.R. 2 в по-настоящему живое место.
Благодаря ей каждый монстр и NPC в игре живет по своим правилам и занимается собственными делами. Так, мутанты периодически будут мигрировать в районы с более подходящими условиями, а группировки в любой момент могут начать воевать за территории.
Кроме одиночного режима планируется мультиплеер, который добавят с одним из первых бесплатных обновлений. Он будет состоять из PvP-сражений с классическими режимами, вроде уничтожения всех противников на карте.
Сразу после релиза игрокам будет доступна лишь часть функций, связанных с поддержкой пользовательских модов. Однако со временем фанатам обещали развязать руки в плане создания своего контента.
Из всего прочего следует отметить:
— система инвентаря останется прежней;
— сталкеры будут пользоваться гаджетами;
— предусмотрена динамическая смена погоды;
— аномалии появляются и исчезают случайным образом;
— в игре появятся косметические скины на оружие и одежду, никак не влияющие на характеристики;
— S.T.A.L.K.E.R. 2 получит текстовую локализацию на русском языке, а также английскую и украинскую озвучку.
Вместе все это должно создавать ощущение живого мира, не зависящего от действий геймера и превращающее каждое прохождение в уникальное и неповторимое приключение.
S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PlayStation 5. По крайней мере в начале. Игра какое-то время будет эксклюзивом для ПК и консоли Xbox Series. Новый «Сталкер» также войдет в каталог сервиса Xbox Game Pass.
Минимальные системные требования:
- Операционная система: Windows 10 / Windows 11
- Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K.
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: Radeon RX 580 / GeForce GTX 1060
- Свободное место на SSD: 150 ГБ
Рекомендуемые системные требования:
- Операционная система: Windows 10 или Windows 11
- Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: Radeon RX 5700 XT / GeForce RTX 2070 Super
- Свободное место на SSD: 150 ГБ