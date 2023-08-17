Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 19:15

Дата выхода «Сталкер 2» и другие факты о культовом шутере

Иринчин Даргуев
корреспондент
S.T.A.L.K.E.R. 2.
Фото GSC Game World
Telegram Дзен

Долгострой, который все никак не выйдет.

На мероприятии Gamescom 2023, которое пройдет с 23 по 27 августа, авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 привезут демо-версию. Что именно будет представлять из себя сборка непонятно, равно как и общее состояние долгостроя.

В последнее время продолжение «Сталкера» больше отметилось неоднократными переносами и скандалами с утечкой данных. Однако тысячи фанатов, затаив дыхание, продолжают ждать хороших новостей. В данном материале собрали всю известную информацию о столь ожидаемой игре.

Фото GSC Game World

Дата выхода Сталкер 2

С релизом все обстоит крайне туманно. Первой официально объявленной датой выхода было 28 апреля 2022 года. Однако с того момента игру несколько раз откладывали, сначала на 28 апреля 2023 года, а затем на 8 декабря того же года.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 остается неизвестной — игра не выйдет 1 декабря

В Steam на странице проекта указана расплывчатая дата «декабрь 2023 года», что в текущих реалиях кажется оптимистичным. Некоторые источники сообщали про 8 декабря, но подтверждения пока не последовало.

Сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2

Про сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 известно очень мало. Например, то, что история продолжит события оригинальной трилогии, а действия игры развернутся в современности. Но при этом проходить прошлые части не обязательно, поскольку двойка полностью самостоятельный проект.

Главным героем станет новый для серии персонаж, которого еще и полностью озвучили наемник по прозвищу Скиф. Вероятно, ему придется отправиться на поиски того самого «Сердца Чернобыля», чтобы это ни было. Параллельно игроку придется разбираться с тем, что и по какой причине угрожает непосредственно самой Зоне Отчуждения.

История S.T.A.L.K.E.R. 2 делится на главы, а пролог длится 4-5 часов, в финале которого случится важный сюжетный поворот, связанный с оригиналом. Разработчики обещают не только большие масштабы, но и нелинейный сюжет с множеством концовок. Для прохождения сюжетной линии потребуется 100 с лишним часов. Причем с первого раза увидеть весь контент не получится, поскольку некоторые решения открывают одни миссии и блокируют другие.

Фото GSC Game World

Геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2 сохранит геймплейный фундамент прошлых частей. Проект представляет собой шутер от первого лица с элементами хоррора, выживания и симулятора погружения. Протагонист будет исследовать окружающий мир, искать артефакты, взаимодействовать с группировками, воевать с мутантами и бандитами, улучшать свою экипировку и, конечно же, выполнять задания.

Размер открытого мира в Сталкере 2

Для изучения доступен большой открытый мир общей площадью в 64 км. Для сравнения в TES V: Skyrim аналогичный показатель равнялся 37 км, в «Ведьмак 3» 52 км, а в Red Dead Redemption 2 75 км. И, что самое главное, вся карта будет полностью бесшовной.

Локации в Сталкере 2

Игрок посетит как хорошо знакомые по прошлым частям уровни, так и совершенно новые места. Среди них Железный лес, Рыжий лес, ЧАЭС, Болота, Затон, Припять, завод «Росток», Кордон, Радар, АТП, Деревня новичков, Дикая территория и радиолокационная станция «Дуга».

Также упоминаются и лагеря Шрама, протагониста «Чистого неба». Все локации создавались методом фотограмметрии, когда разработчики сначала сканировали реальные объекты, а потом оцифровывали их.

Фото GSC Game World

Разнообразие мутантов и врагов в Сталкере 2

Можно будет увидеть как хорошо знакомых мутантов, так и новые их виды. В разных материалах успели засветиться кровососы, плоть, слепые псы, контролеры, бюреры, псевдособаки, кабаны и вороны. А еще подтверждено появление пси-оленей, создающих фантомных клонов.

Кроме того, все мутанты будут делиться на типы. Это значит, что существа одного вида из разных мест обитания будут различаться внешне и могут быть как слабыми, так и сильными.

Группировки в Сталкере 2

В S.T.A.L.K.E.R. 2 вернутся несколько группировок из прошлых частей: «Бандиты», «Монолит», «Долг», «Свобода», вольные сталкеры и наемники. Также известно о появлении минимум трех новых кланов: «Варта», «Проблеск» и «Полдень». Каждая организация преследует свои цели, и с каждым из них главному герою придется взаимодействовать.

За экшен-составляющую отвечает обширный арсенал, включающий более 30 видов оружия. На каждый ствол самостоятельно можно поставить прицелы и глушители. Более серьезные улучшения доступны у оружейника: например, увеличение скорости стрельбы и наносимого урона.

Фото GSC Game World

А еще студия GSC Game World обещала сделать перестрелки динамичнее. Главное не забывать следить за состоянием пушек и брони, ведь иначе они могут сломаться в самый неподходящий момент.

Важной частью геймплея станет охота за артефактами. По сравнению с прошлыми частями S.T.A.L.K.E.R. их поиск станет более сложным и комплексным. Данные порождения Зоны теперь защищены не только аномалиями, но и аномальными полями и архианомалиями. Чтобы их пройти, потребуются не только болт и детектор, но и особые знания об их природе.

Сами артефакты необходимы для прокачки характеристик героя. При этом они не только увеличивают определенные показатели, но и обладают определенными негативными свойствами. Например, в довесок к живучести или увеличенной силе идет снижение пулестойкости и повышение урона от мутантов.

Также во второй части добавлены разные механики выживания. Скифу придется следить за уровнем радиации, а также за показателями голода и сна. В противном случае у наемника ухудшится зрение, появятся галлюцинации и понизится выносливость.

Фото GSC Game World

На месте останется и технология симуляции жизни A-Life, которая была одной из главных фишек всей франшизы. Обновленная версия данной системы превратит мир S.T.A.L.K.E.R. 2 в по-настоящему живое место.

Благодаря ей каждый монстр и NPC в игре живет по своим правилам и занимается собственными делами. Так, мутанты периодически будут мигрировать в районы с более подходящими условиями, а группировки в любой момент могут начать воевать за территории.

Кроме одиночного режима планируется мультиплеер, который добавят с одним из первых бесплатных обновлений. Он будет состоять из PvP-сражений с классическими режимами, вроде уничтожения всех противников на карте.

Сразу после релиза игрокам будет доступна лишь часть функций, связанных с поддержкой пользовательских модов. Однако со временем фанатам обещали развязать руки в плане создания своего контента.

Из всего прочего следует отметить:

— система инвентаря останется прежней;

— сталкеры будут пользоваться гаджетами;

— предусмотрена динамическая смена погоды;

— аномалии появляются и исчезают случайным образом;

— в игре появятся косметические скины на оружие и одежду, никак не влияющие на характеристики;

— S.T.A.L.K.E.R. 2 получит текстовую локализацию на русском языке, а также английскую и украинскую озвучку.

Вместе все это должно создавать ощущение живого мира, не зависящего от действий геймера и превращающее каждое прохождение в уникальное и неповторимое приключение.

Выйдет ли Сталкер 2 на PS5

S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PlayStation 5. По крайней мере в начале. Игра какое-то время будет эксклюзивом для ПК и консоли Xbox Series. Новый «Сталкер» также войдет в каталог сервиса Xbox Game Pass.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of&nbsp;Chernobyl. S.T.A.L.K.E.R. 2 не будут продавать на территории России

Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2

Минимальные системные требования:

- Операционная система: Windows 10 / Windows 11

- Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K.

- Оперативная память: 8 ГБ

- Видеокарта: Radeon RX 580 / GeForce GTX 1060

- Свободное место на SSD: 150 ГБ

Рекомендуемые системные требования:

- Операционная система: Windows 10 или Windows 11

- Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

- Оперативная память: 16 ГБ

- Видеокарта: Radeon RX 5700 XT / GeForce RTX 2070 Super

- Свободное место на SSD: 150 ГБ

4
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Топ-10 лучших игр с открытым миром: от GTA 5 до The Witcher 3