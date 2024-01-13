Самые ожидаемые игры 2024 года на PlayStation 5

Сегодня, 13:10
2023 год выдался ярким на видеоигры — в стороне не осталась ни одна из платформ. Новый год только начался, но у нас уже есть десятки проектов, ждать которые точно стоит. Рассказываем о самых ожидаемых играх 2024 года на PS5.
Дата выхода: 26 января 2024 года
Выход восьмой номерной части культового файтинга уже не за горами — уже в конце января геймеры смогут вновь окунуться в ожесточенные бои непрекращающегося турнира «Стальной кулак».
Дата выхода: 29 февраля 2024 года
FINAL FANTASY VII REBIRTH — долгожданное продолжение высоко оцененного ремейка культовой седьмой «финалки». Переосмысление истории о злоключениях команды экотеррористов во главе с Клаудом Страйфом пришлось по душе не только фанатам серии, но и тем, для кого седьмая часть FF стала первой игрой.
Дата выхода: 22 марта 2024 года
Эксклюзив Sony от студии Team Ninja расскажет историю вольного ронина-наемника в декорациях Японии 1863 года — смутное время, в котором культура Востока и Запада схлестнулись между собой за право на выживание.
Дата выхода: осень 2024 года
Atlus освободились от пут популярности Persona 5 и решили порадовать любителей японских RPG чем-то новеньким! На этот раз никаких проблем школьников, присущих серии Persona — события Metaphor происходят в королевстве Юкрония, где главному герою предстоит поучаствовать в гонке за пустующий трон.
Дата выхода: 2024 год
Одна из самых ожидаемых игр 2024 года обещает нам не только переосмысленную классику с PlayStation 2, но и «хоррор высочайшего качества».
Дата выхода: 2024 год
Тенденция на ремейки японской классики, похоже, еще долго будет на плаву у разработчиков. И, если на ремейк Silent Hill 2 есть надежды, то с переосмыслением Metal Gear Solid 3 у Konami могут возникнуть проблемы.
Мало того что история Снэйка — сугубо визионерский проект Хидэо Кодзимы, с которым студия очень давно разорвала все связи, масла в огонь добавляет еще и то, что проект, вероятно, вообще не будет отличаться от оригинала. И если для сюжетной составляющей это очень хорошо, то в плане гейм-плея могут начаться проблемы, ведь игра, будем честны, нехило устарела.
Дата выхода: 2024 год
Ремейк культовой экшен-RPG обещает нам улучшенную версию классики. Обновленная боевая система, мир и графика обещают порадовать не только старых фанатов, но и привлечь к себе новых игроков. Скриншоты проекта выглядят многообещающе — надеемся, что и сама игра не подкачает.
Дата выхода: 20 августа 2024 года
Black Myth привлекла китайской эстетикой и фольклором страны, а также восхитительной графикой. Игрок возьмет на себя управление ловкой обезьяной, которой предстоит сражаться с мистическими существами в духе игр серии Souls.