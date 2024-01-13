Самые ожидаемые игры 2024 года на PlayStation 5

Эксклюзивов от Sony пока анонсировано мало, но за 12 месяцев все может измениться.

2023 год выдался ярким на видеоигры — в стороне не осталась ни одна из платформ. Новый год только начался, но у нас уже есть десятки проектов, ждать которые точно стоит. Рассказываем о самых ожидаемых играх 2024 года на PS5.

TEKKEN 8

Дата выхода: 26 января 2024 года

Tekken 8. Фото Bandai Namco

Выход восьмой номерной части культового файтинга уже не за горами — уже в конце января геймеры смогут вновь окунуться в ожесточенные бои непрекращающегося турнира «Стальной кулак».

Игра не только продолжит сложные сюжетные перипетии семьи Кодзима, но и порадует фанатов обновленной графикой, более зрелищными боями и приличным ростером бойцов. Разминайте руки, а также готовьтесь учить комбинации, ведь мир вечной борьбы не будет благосклонен к слабым.

Final Fantasy 7: REBIRTH

Дата выхода: 29 февраля 2024 года

Фото Final Fantasy 7: REBIRTH

FINAL FANTASY VII REBIRTH — долгожданное продолжение высоко оцененного ремейка культовой седьмой «финалки». Переосмысление истории о злоключениях команды экотеррористов во главе с Клаудом Страйфом пришлось по душе не только фанатам серии, но и тем, для кого седьмая часть FF стала первой игрой.

Продолжение ремейка обещает быть еще более интересным, необъятным и увлекательным. А пока игра не вышла, самое время освежить память или ознакомиться с первой частью Final Fantasy 7: Remake.

Rise of the Ronin

Дата выхода: 22 марта 2024 года

Rise of the Ronin. Фото Team Ninja

Эксклюзив Sony от студии Team Ninja расскажет историю вольного ронина-наемника в декорациях Японии 1863 года — смутное время, в котором культура Востока и Запада схлестнулись между собой за право на выживание.

Игроку обещают нелинейный сюжет; многоуровневый открытый мир; богатую боевую систему, совмещающую в себе холодное и огнестрельное оружие, а также незабываемую эстетику Японии девятнадцатого века.

Metaphor: ReFantazio

Дата выхода: осень 2024 года

Metaphor: ReFantazio.

Atlus освободились от пут популярности Persona 5 и решили порадовать любителей японских RPG чем-то новеньким! На этот раз никаких проблем школьников, присущих серии Persona — события Metaphor происходят в королевстве Юкрония, где главному герою предстоит поучаствовать в гонке за пустующий трон.

Игра отошла от привычной для Atlus пошаговой системы и добавила в нее элементы активной «боевки» — звучит как мелочь, но на деле это огромный шаг для студии и бескрайний простор для экспериментов игрока. Надеемся на умение Atlus привлечь массового игрока к жанру JRPG.

Silent Hill 2: Remake

Дата выхода: 2024 год

Фото Silent Hill 2: Remake

Одна из самых ожидаемых игр 2024 года обещает нам не только переосмысленную классику с PlayStation 2, но и «хоррор высочайшего качества».

Трагичная история Джеймса Сандерленда попытается не только привлечь к себе внимание новой аудитории, но и порадовать больших фанатов серии. Остается только надеяться, что польским умельцам удастся передать дух тихого городка из оригинала и достойно перенести его на платформы нового поколения.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Дата выхода: 2024 год

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Фото Konami

Тенденция на ремейки японской классики, похоже, еще долго будет на плаву у разработчиков. И, если на ремейк Silent Hill 2 есть надежды, то с переосмыслением Metal Gear Solid 3 у Konami могут возникнуть проблемы.

Мало того что история Снэйка — сугубо визионерский проект Хидэо Кодзимы, с которым студия очень давно разорвала все связи, масла в огонь добавляет еще и то, что проект, вероятно, вообще не будет отличаться от оригинала. И если для сюжетной составляющей это очень хорошо, то в плане гейм-плея могут начаться проблемы, ведь игра, будем честны, нехило устарела.

Тем не менее уровень ажиотажа вокруг Metal Gear Solid Delta не утихает и не утихнет до самого релиза игры: всем интересно посмотреть, получится ли у Konami возродить культовую серию без ее создателя.

Gothic 1 Remake

Дата выхода: 2024 год

Gothic 1 Remake. Фото Alkimia Interactive

Ремейк культовой экшен-RPG обещает нам улучшенную версию классики. Обновленная боевая система, мир и графика обещают порадовать не только старых фанатов, но и привлечь к себе новых игроков. Скриншоты проекта выглядят многообещающе — надеемся, что и сама игра не подкачает.

Black Myth: Wukong

Дата выхода: 20 августа 2024 года

Black Myth: Wukong. Фото Game Science Interactive Technology Co

Black Myth привлекла китайской эстетикой и фольклором страны, а также восхитительной графикой. Игрок возьмет на себя управление ловкой обезьяной, которой предстоит сражаться с мистическими существами в духе игр серии Souls.