Самые ожидаемые российские игры: от «Смуты» до Atomic Heart 2

Надежда российского геймдева.

Как поживает отечественный геймдев? Принято считать, что не очень хорошо — слишком мало инвестиций, слишком много проблем и уехавших специалистов. Однако если приглядеться повнимательнее, то становится понятно, что в разработке находятся немало интересных игр от российских студий, в том числе и весьма крупных. Мы решили рассказать о самых ожидаемых из них.

Смута

- Жанр: Action-RPG

- Дата выхода: начало 2024 года

- Почему ждем: крупнобюджетная RPG про Русь начала XVII века

Разумеется, мы не могли не начать со «Смуты». Это — самый громкий российский проект из получивших государственное финансирование. Многих приводила в ужас выделенная сумма — почти полмиллиарда рублей. Но на деле ничего феноменального в таком бюджете нет.

По мировым меркам трехмерный ролевой экшен за 5 миллионов долларов — это очень и очень дешево. Более того, и «Смуту» сделать за такие деньги было нельзя — за государственной помощью студия пришла уже с готовыми наработками.

Поэтому сейчас мяч на стороне разработчиков. А что, кстати, они предлагают? В сети часто вспоминают Kingdom Come: Deliverance, но по ощущениям игра больше напоминает проекты от студии Piranha Bytes — в их числе «Готика» и Risen. Это экшен-РПГ от третьего лица с недурно поставленными кат-сценами, инвентарем, ролевой системой и так далее. Можно огреть врага саблей, можно посидеть на лавочке в довольно большом городе.

Конечно, «Смута» не производит впечатления крупнобюджетного ААА-блокбастера, но для своей «весовой категории» выглядит она более чем неплохо. Теперь главное, чтобы у Cyberia Nova удался геймплей и сюжет — последний основывается на романе 1830 года «Юрий Милославский, или Русские в 1612».

Литературная основа — это прекрасно, но к любой адаптации стоит относиться с осторожностью, тем более если речь идет о произведении двухвековой давности.

The Day Before

- Жанр: MMO-«выживач»

- Дата выхода: ноябрь 2023 года (предположительно)

- Почему ждем: попытка сделать русский The Division на Unreal Engine 5

Дебют проекта студии Fntastic сопровождался недоуменными комментариями — «это что, Last of Us? Или нет, постойте, это The Division?» И действительно, влияние популярных игр о постапокалипсисе было видно невооруженным взглядом.

На этом неудачи The Day Before не закончились — на игру посыпались обвинения в плагиате, закончившиеся удалением ее из Steam. К счастью, речь шла не о контенте, а о названии — некая корейская фирма выпускала не относящееся к играм приложение The Day Before, и для модераторов этого оказалось достаточно.

Тем не менее, игра продолжает развиваться. Название издатели собираются отсудить или поменять, версия движка Unreal недавно поменялась на пятую, появились геймплейные видео. И судя по ним, нас ожидает неплохая сетевая «выживалка» со всеми типичными для жанра развлечениями — от сбора лута по помойкам до поездок на транспорте.

Да, от студии из Якутска хотелось бы видеть что-то более оригинальное, но выбор сеттинга тоже можно понять — любая ММО живет аудиторией, а основная аудитория привыкла именно к такому представлению апокалипсиса.

Разработчикам очень хочется пожелать успеха — хотя бы потому, что им приходится преодолевать слишком много препятствий. Да и популярная игра-сервис явно не помешает ни русским игрокам, ни русским разработчикам.

Warhammer 40 000: Rogue Trader

- Жанр: cRPG

- Дата выхода: неизвестна

- Почему ждем: большая ролевая игра по Warhammer 40k

Появившийся в уже далеком 2017 году кикстартер ролевой игры про Pathfinder от собранной под крылом Mail.ru студии Owlcat Games казался продолжением моды на ретро-рпг, начавшегося с Wasteland 2 и Pillars of Eternity. На их фоне проект от новичков (речь идет о студии, среди сотрудников было немало опытных ветеранов игростроя) с мультяшной графикой казался не таким впечатляющим.

Впрочем, желание фанатов ролевой игры Pathfinder наконец-то увидеть компьютерную адаптацию принесло почти миллион долларов — и история началась. Owlcat сделали сложную, комплексную и интересную РПГ в лучших традициях классических Baldur's Gate.

За ней последовал новый кикстартер и новая игра — Wrath of the Righteous, поражавшая своей эпичностью и количеством контента. О конкуренции Pillars of Eternity, провалившимися на второй части, все давно забыли — сейчас WotR чаще всего сравнивают с Baldur's Gate 3, и далеко не всегда в пользу последней. О

Когда появились новости о том, что следующая игра «совокотов» будет про космос — многие решили, что теперь нас ждет адаптация Starfinder, версии Pathfinder с уклоном в научную фантастику. Но реальность превзошла ожидания — была анонсирована игра по Warhammer 40 000, гротескно-мрачной вселенной на стыке фантастики и фентези. В жестоком мире сорокового тысячелетия есть только война и пафосные сверхлюди, сражающиеся против демонов, местной версии Чужого, космических орков... Говоря короче, против всех.

Уже сейчас можно сказать, что нас ждет гигантское нелинейное приключение со сложными боями, ролевой системой, в которой будет непросто разобраться без гайдов, и прописанными сопартийцами с внутренними конфликтами. Преданные фанаты уже поиграли в альфа и бета-версии — и их реакция положительная.

ILL

— Жанр: хоррор от первого лица

— Дата выхода: неизвестна

— Почему ждем: инди-хоррор, выглядящий не хуже «больших» проектов

«Русский Resident Evil» под названием ILL в свое время привлек публику прекрасной графикой и густой атмосферой. Правда, с тех пор новостей по игре было маловато, но это не значит, что разработка застопорилась. Patreon игры жив и периодически обновляется, а этим летом в Steam появилась страница проекта.

Разработчики обещают пугающих и непредсказуемых врагов, детальную «расчлененку», системы крафтинга — в общем, все, что принято делать в «больших» хоррорах. Учитывая популярность серии Resident Evil и скорое возрождение Silent Hill, состоящая всего из нескольких человек студия Team Clout Inc, обладает всеми шансами на непропорционально большой успех.

К счастью, представленное внушает оптимизм — монстры выглядят по-хорошему отвратительно, на локациях хочется побывать самому, а герою — посочувствовать.

PIONER

— Жанр: MMO-экшен

— Дата выхода: 2023 год

— Почему ждем: русский S.T.A.L.K.E.R., который стал ММО

Почему-то проекты, похожие на S.T.A.L.K.E.R. часто преследуют превратности судьбы — возможно, это родовое проклятие? Вот и у шутера PIONER все было непросто — в 2021 году разработка игры перезапустилась настолько, что работать над проектом стала другая команда. Впрочем, сейчас на дворе уже 2023-й, да и тот постепенно ползет к Новому Году — а PIONER выглядит совсем неплохо.

Авторы игры выиграли практически беспроигрышный вариант — «тот самый сталкер», да еще и онлайн! Подобных проектов было немало, но, пожалуй, впервые в эту концепцию вложили по-настоящему серьезные средства.

Студия GFA Games обещает аномалии, фракции, артефакты — короче говоря, весь «джентльменский набор», вместе с которым запакованы и более современные фичи вроде динамической кастомизации оружия. Точной даты релиза все еще нет, но у игры хватает роликов, так что взглянуть на нее можно уже сейчас.

Atomic Heart 2

— Жанр: предположительно, FPS с ролевыми элементами

— Дата выхода: неизвестна

— Почему ждем: продолжение самой дорогой отечественной игры

В свое время Atomic Heart проделала настоящее путешествие героя — анонс, постоянные переносы, слухи об ужасной культуре разработки внутри студии, язвительные комментарии в духе «чего про это писать, и так понятно что игра не выйдет», слитый перед релизом билд...

Тем более удивительным кажется то, что игра не просто вышла, а оказалась вполне интересной. Вслед за признанием игроков пришел и финансовый успех — авторы провалившихся игр не анонсируют их продолжение задолго до его релиза.

Atomic Heart. Фото Mundfish

А продолжение Atomic Heart случится — об этом уже заявлял глава студии Mundfish Роберт Багратуни. Правда, пока об этой игре известно слишком мало — только что в ней будет гораздо больше элементов, а игру можно будет сравнить с Fallout.

Это вполне ожидаемо — какой русский разработчик не болел желанием сделать «наш фолач»? Это желание уже подарило нам несколько неплохих игр вроде Encased и ATOM, поэтому будем надяться, что и у Atomic Heart 2 получится.

Перечисленными играми российский геймдев не ограничивается. В раннем доступе находится вполне популярный по меркам жанра «рогалик» Stoneshard, который скоро получит обновление. Авторы фольклорной РПГ «Черная книга» анонсировали новый проект — «Лихо одноглазое» будет хоррором по сказке.

Давненько не радовали обновлениями авторы «Отряда Его Величества», и это единственная причина, по которой об этой игре здесь не рассказано подробнее, ведь она куда больше подходит под титул «русский Kingdom Come», чем «Смута».

Stoneshard. Фото Steam

Без особенного шума продолжается разработка DISTORTIONS, любопытной РПГ с элементами стратегии. Стоят особоняком проекты под эгидой 1С — от игры по весьма интересному сеттингу «Сказок старой Руси» до недавно анонсированной и еще непонятной, но явно дорогой и амбициозной «Войны миров: Сибирь».

Перечислять проекты можно долго, и чем дольше это делать — тем яснее становится, что отечественный геймдев упорно не хочет умирать несмотря на любые кризисы. В России любят игры, а это значит, что всегда будут находиться те, кто будут их делать — особенно когда стала появляться поддержка от государства, вполне типичная для других стран.

Пока российские проекты чаще встречают со скепсисом — сколько язвительных комментаторов утверждало, что Atomic Heart никогда не выйдет, или окажется неиграбельным? Но каждый новый успех все сильнее ломает стереотипы.