Самые провальные российские игры: от LADA Racing Club до Postal 3

В России умеют делают игры, но так было не всегда.

Русские разработчики делали и продолжают делать хорошие игры, в которые интересно играть — несмотря на все сложности и препятствия. Но, к сожалению, так происходит не всегда. Сегодня мы расскажем про самые провальные проекты, которые произвел на свет отечественный геймдев.

В этой статье не будет «Параграфа 78», «Бумера 2» и других названий, известных нам по обзорам Мэддисона — кто бы сейчас вспоминал низкобюджетные экшены по кинолицензии, если бы не эти самые обзоры? Вместо этого мы вспомним те игры, о которых можно рассказать что-то действительно интересное.

LADA Racing Club

Многие из читателей наверняка были уверены, что здесь будет упомянута эта игра — и они не ошиблись! Печальная история потенциального хита, обернувшегося гигантским провалом, достойна войти в истории не только российского, но и мирового геймдева.

Все случилось как случилось из-за чрезмерно завышенных ожиданий, а они, в свою очередь, стали результатом прекрасной маркетинговой кампании. Совпало все — и возможности продвигавшего игру издателя, и интерес российской аудитории, и пик популярности Need for Speed. Крутые гонки на русских машинах по почти настоящей Москве ждали если не все, то очень многие.

Фото LADA Racing Club

Все шло хорошо, пока не случилась катастрофа. Разработчики игры поссорились с разработчиками движка, и LADA Racing Club пришлось срочно переносить на другую технологию. Получилось... Да все знают, что получилось — кое-как сшитый Франкенштейн, где плохо выглядело и работало буквально все — от графики до самих гонок. Разочарование тех, кто все-таки добрался до четырех дисков с игрой, было неизмеримо. А уж когда они узнали, что на самом деле для установки был нужен не один диск, а еще три — просто для солидности...

На этом заканчивается история игры и начинается история легенды. «Самую ужасную российскую игру» обсуждают до сих пор — невидимые препятствия на трассах и лоботомированных соперников вспоминают с раздражением, а рекламировавших игру девушек в откровенных костюмах — с ностальгией.

Гульмэн

Серию игр про странного персонажа по имени Гульман не вполне честно помещать в этот список — в конце концов, ею занимался всего один человек. Да и пенять на безумную стилистику в век инди-игр вроде Ultrakill и Cruelty Squad или даже недавних «Русов против ящеров» уже как-то неудобно.

Тем не менее, в свое время кривые «стрелялки» вызывали немало насмешек как из-за низкокачественной графики, так и очень странного сюжета про похождения спецагента-метросексуала.

Фото Гульмэн

Автор серии, довольно известный художник Святослав Гуляев, начал с простеньким экшенов, но затем получил доступ к более продвинутым технологиям и перешел к 3D-экшенам — именно они получили пусть и специфическую, но известность. А в 2016 году появилось очередное продолжение — Gulman 4: Still alive. Новая игра щеголяла шикарной графикой (разумеется, по меркам серии, застрявшей где-то в 2000 году) и видом от первого лица.

Старания не прошли даром — в Steam «Гульмэн 4» набрал 106 обзоров, 71% из которых — положительные. Вне описанного выше контекста понять это совершенно невозможно — выглядит «Гульмэн 4» как первая попытка новичка сделать хоть какой-то шутер.

Через пару лет вышла и пятая часть, отличающаяся от предыдущей наличием открытого мира. Увы, этого оказалось недостаточно — она собрала всего 46 обзоров. Сейчас готовится к выходу «Гульмэн 6»...

Если вы не готовы тратить драгоценное время на более чем посредственные проекты — то лучше обходите «Гульмэна» стороной. Но если за кривой стрельбой и сюжетом в лучших традициях любительских боевиков вы готовы искать авторское высказывание, то творения Святослава Гуляева ждут именно вас. Чего стоит только озвучка главного героя, записанная в отвратительном качестве.

Link: The Faces of Evil и Zelda: The Wand of Gamelon

Да, были времена, когда серией Zelda занималась российская студия. Точнее, российское отделение американской студии. Увы, получившийся результат был таким, что игры-близнецы... приобрели известность.

Даже если вы не интересуетесь «Зельдой», популярной в России меньше, чем на Западе, кадры из этих двух игр вы скорее всего видели — их растащили на мемы. Оно и понятно — странные пропорции, грубая рисовка и уморительные выражения лиц сопровождались, мягко говоря, специфической озвучкой.

Фото Link: The Faces of Evil и Zelda: The Wand of Gamelon

Впрочем, в 1993 году игрокам было не до смеха — помимо вызывавших раздражение кат-сцен их ожидали неотзывчивое управление (что особенно сильно бьет по платформерам) и неочевидные механики. Недовольны были и фанаты, обвинявшие разработчиков в «непонимании сути серии».

Обзоры известного ретро-геймера AVGN на эти игры доступны в том числе и на русском — обязательно ознакомьтесь c ними, если вас заинтересовала история непутевой «Зельды» с российскими корнями.

Интересно, что изначально пресса приняла сомнительные новинки сравнительно тепло — главным источником негодования были игроки. Но с годами все поменялось, и уже профильные издания стали включать «Лица зла» и «Жезл Гамелона» в списки самых ужасных игр в истории, а вот среди аудитории у них находилось все больше и больше поклонников.

Судя по некоторым данным, продажи оказались неудовлетворительными, да и сама платформа Phillips CD-i оказалась не самой успешной. Вряд ли стоит винить отечественных аниматоров слишком сильно — бюджеты были невелики.

Похоже, именно так к этому отнеслось и руководство студии — она проработала еще несколько лет и даже успела поработать над отмененным квестом в мире Warcraft, посвященному приключениям будущего вождя орков Тралла. И вот эту игру действительно жалко — выглядела она уже куда более приятно, напоминая о классических квестах LucasArts.

«Праздник»

Почти все перечисленные игры вышли уже давно — давайте разбавим их новинкой! В свое время студия Sever получила известность благодаря нарративной РПГ «Жизнь и страдания господина Бранте» — действительно хорошей игры с прекрасным сюжетом и яркими персонажами. Затем студия начала работать над следующей игрой Mother of All Secrets, забыв про обещанное DLC для «Бранте» — и на этом наступила долгая пауза.

А в декабре 2022 года в Steam вышла бесплатная игра — «Праздник». За простенькой графикой и еще более простым геймплеем скрывалась сатирическая постановка в духе «В ожидании Годо». Представьте, что обычная семья решила провести праздник на фоне ковра... и свисающего с потолка трупа.

Фото Праздник

Звучит как неплохая завязка — ровно до момента, когда становится понятно, что вместо сатиры авторы сделали грубую карикатуру. Попробуйте вообразить себе штампы о «типичной» российской семье от человека, который на самом деле ее презирает. Вспомните «Ревизора» Гоголя, которого упоминали в одной из рецензий в Steam, а потом забудьте, ведь ничего похожего здесь и близко нет.

Позиция авторов не просто очевидна, она проговаривается многократно и снисходительно, чтобы ее понял даже самый недалекий игрок. Получать удовольствие от этого невозможно. А проникнуться посылом выйдет только если вы изначально его разделяли — как и с любой примитивной агитацией.

Настолько ли эта игра плоха, чтобы попасть в этот список? Пожалуй, что нет, особенно если учитывать, что за нее не просят платить. Однако слишком уж разителен был контраст не то что с «Господином Бранте», но даже с анонсированной Mother of All Secrets. От авторов крепкого интерактивного романа ждали не нравоучительного анекдота для своих, но дождались именно его.

Postal 3

Давайте будем честны — серия Postal от студии Running With Scissors всегда была трэшем. Но до третьей части в симуляторе безумца был собственный стиль, было то, что иногда называют «душой». Кроме того, вторая часть была по-своему инновационной — там был полноценный открытый мир, веселые механики и даже возможность проходить некоторые миссии без убийств.

В третьей части, которую отдали отечественной студии Trashmasters, ничего этого не было — зато был отвратительный геймплей, безвкусный юмор (почему бы не заставить игрока собирать использованные салфетки в заведении, где показывают эротику?) и программные ошибки.