Самые провальные российские игры: от LADA Racing Club до Postal 3

В России умеют делают игры, но так было не всегда.

Русские разработчики делали и продолжают делать хорошие игры, в которые интересно играть — несмотря на все сложности и препятствия. Но, к сожалению, так происходит не всегда. Сегодня мы расскажем про самые провальные проекты, которые произвел на свет отечественный геймдев.

В этой статье не будет «Параграфа 78», «Бумера 2» и других названий, известных нам по обзорам Мэддисона — кто бы сейчас вспоминал низкобюджетные экшены по кинолицензии, если бы не эти самые обзоры? Вместо этого мы вспомним те игры, о которых можно рассказать что-то действительно интересное.

Многие из читателей наверняка были уверены, что здесь будет упомянута эта игра — и они не ошиблись! Печальная история потенциального хита, обернувшегося гигантским провалом, достойна войти в истории не только российского, но и мирового геймдева.

Все случилось как случилось из-за чрезмерно завышенных ожиданий, а они, в свою очередь, стали результатом прекрасной маркетинговой кампании. Совпало все — и возможности продвигавшего игру издателя, и интерес российской аудитории, и пик популярности Need for Speed. Крутые гонки на русских машинах по почти настоящей Москве ждали если не все, то очень многие.

Все шло хорошо, пока не случилась катастрофа. Разработчики игры поссорились с разработчиками движка, и LADA Racing Club пришлось срочно переносить на другую технологию. Получилось... Да все знают, что получилось — кое-как сшитый Франкенштейн, где плохо выглядело и работало буквально все — от графики до самих гонок. Разочарование тех, кто все-таки добрался до четырех дисков с игрой, было неизмеримо. А уж когда они узнали, что на самом деле для установки был нужен не один диск, а еще три — просто для солидности...

Серию игр про странного персонажа по имени Гульман не вполне честно помещать в этот список — в конце концов, ею занимался всего один человек. Да и пенять на безумную стилистику в век инди-игр вроде Ultrakill и Cruelty Squad или даже недавних «Русов против ящеров» уже как-то неудобно.

Тем не менее, в свое время кривые «стрелялки» вызывали немало насмешек как из-за низкокачественной графики, так и очень странного сюжета про похождения спецагента-метросексуала.

Автор серии, довольно известный художник Святослав Гуляев, начал с простеньким экшенов, но затем получил доступ к более продвинутым технологиям и перешел к 3D-экшенам — именно они получили пусть и специфическую, но известность. А в 2016 году появилось очередное продолжение — Gulman 4: Still alive. Новая игра щеголяла шикарной графикой (разумеется, по меркам серии, застрявшей где-то в 2000 году) и видом от первого лица.

Старания не прошли даром — в Steam «Гульмэн 4» набрал 106 обзоров, 71% из которых — положительные. Вне описанного выше контекста понять это совершенно невозможно — выглядит «Гульмэн 4» как первая попытка новичка сделать хоть какой-то шутер.

Через пару лет вышла и пятая часть, отличающаяся от предыдущей наличием открытого мира. Увы, этого оказалось недостаточно — она собрала всего 46 обзоров. Сейчас готовится к выходу «Гульмэн 6»...

Если вы не готовы тратить драгоценное время на более чем посредственные проекты — то лучше обходите «Гульмэна» стороной. Но если за кривой стрельбой и сюжетом в лучших традициях любительских боевиков вы готовы искать авторское высказывание, то творения Святослава Гуляева ждут именно вас. Чего стоит только озвучка главного героя, записанная в отвратительном качестве.

Да, были времена, когда серией Zelda занималась российская студия. Точнее, российское отделение американской студии. Увы, получившийся результат был таким, что игры-близнецы... приобрели известность.

Даже если вы не интересуетесь «Зельдой», популярной в России меньше, чем на Западе, кадры из этих двух игр вы скорее всего видели — их растащили на мемы. Оно и понятно — странные пропорции, грубая рисовка и уморительные выражения лиц сопровождались, мягко говоря, специфической озвучкой.

Фото Link: The Faces of Evil и Zelda: The Wand of Gamelon