Стоимость GTA 6 неприятно удивит геймеров? Цена за диск может перевалить за 10 000 рублей

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Вероятная цена GTA 6 — очень волнующая тема в геймерском сообществе. Еще в ноябре был слух, что стоимость GTA 6 может перевалить за 100 долларов и составит 150 долларов. Тогда его не восприняли серьезно, но последние слова Штрауса Зельника, генерального директора корпорации Take-Two Interactive, которая владеет разработчиками GTA, заставили пересмотреть взгляды.
Во время разговора с инвесторами Штраус Зельник высказался о ценах на игры:
Что касается нашего ценообразования на любой развлекательный продукт, то, по сути, алгоритм представляет собой стоимость ожидаемого использования развлечений, то есть стоимость часа, умноженную на количество ожидаемых часов, плюс конечную стоимость, которая воспринимается клиентом как стоимость владения.
И вы увидите, что это справедливо для любого вида развлекательного контента. По этим стандартам наши первоначальные цены по-прежнему очень и очень низкие, потому что мы предлагаем многочасовое взаимодействие, а ценность этого участия очень высока.
Мы предлагаем очень много ценностей, и наша стратегия заключается в том, чтобы предоставлять гораздо больше ценностей, чем мы берем с потребителей.
В интернете запустили слух, который неприятно удивил геймеров: мол, стандартное издание GTA 6 будет продаваться за 150 долларов после того, как в Сеть просочился бюджет игры в 1-2 миллиарда долларов. Другой слух предполагает три разные версии игры по цене от 70 долларов до 200 долларов.
Первый трейлер GTA 6 покажут (и это уже точно) в начале декабря 2023 года, так как об этом было объявлено на страничке Rockstar 8 ноября 2023 года.
Судя по предыдущим релизам Rockstar, предварительные заказы на GTA 6, скорее всего, начнутся после выхода трейлера. И тогда мы узнаем, были ли слухи правдивыми. Осталось подождать две недели, прежде чем мы что-то узнаем.
В любом случае ко всем слухам следует относиться с некоторой долей скепсиса, поскольку вероятная стоимость диска GTA 6 в 150 долларов (или 13 000 рублей) по-прежнему кажется нереальной по сегодняшним меркам.
Вряд ли Rockstar будет стрелять себе в ногу и собирать вокруг себя негатив — если GTA 6 и будет стоить дороже других AAA-релизов, то незначительно. 70 или 80 долларов (6000 или 7000 рублей) — более вероятная цена GTA 6.