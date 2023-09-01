Starfield: что нужно знать о главной RPG 2023 года

Игра масштабная, но русского языка в ней нет.

30 августа в Steam стартовала предзагрузка долгожданного проекта от Bethesda Game Studios. Обладатели расширенного издания смогут опробовать Starfield уже первого сентября, а все остальные прикоснутся к новому проекту Тодда Говарда 6 сентября 2023 года. В этот же день игра появится в сервисе Xbox Game Pass.

Системные требования Starfield

Во время презентации Starfield Direct, проведенной 11 июня 2023-го, кроме множества подробностей разработчики официально объявили системные требования своего проекта.

Итак, для минимальных графических настроек вам потребуется компьютер с процессором Intel Core i7-6800K или AMD Ryzen 5 2600x, видеокарта NVIDIA Geforce 1070 Ti или Radeon RX 5700 и 16 гигабайт оперативной памяти.

Для желающих насладиться всеми красотами игры от Bethesda потребуется ПК с процессором Intel i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600X, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 или решением от AMD Radeon RX 6800 XT, а также 16 гигабайт оперативной памяти, либо же более мощные решения. Несмотря на то, что игры Bethesda никогда не славились оптимизацией, первые поигравшие в пресс-релизе заявляют, что почти не встречают багов во время игры.

Starfield. Фото Bethesda

После первых показов геймплея многие эксперты отмечали некоторую дерганность картинки, что могло навести на подозрение о нестабильном фреймрейте, но буквально на днях, несмотря на эмбарго (как говорят сами эксперты, лично Тодд Говард дал добро на публикацию) эксперты Digital Foundry опубликовали обзор, где заявили, что в самой игре проблем с плавностью картинки нет.

Увы, на коснсолях новый тайтл будет работать только в 30 FPS в разрешении 4K на Xbox Series X и в 1440p на менее мощной Xbox Series S, так как разработчики отказались от режима производительности в угоду качеству картинки.

Стилистику Starfield сами разработчики называют «NASA-панк», давая понять, что дизайн всех футуристических механизмов в игре основан на функциональности. Она не будет выглядеть чем-то невозможным, а скорее будет напоминать логичное развитие современных технологий с некой творческой вольностью.

Starfield. Фото Bethesda

Сюжет Starfield

Авторы не раскрывают сюжет Starfield, так что об основных событиях известно немногое. Сюжет стартует в 2330-м, спустя 20 лет после конфликта между «Содружеством свободных звезд» и «Объединенными колониями», прозванных «Колониальной войной» в нейтральном регионе галактики.

Именно там главный герой — обычный рабочий, нашедший древний артефакт, знакомится с фракцией «Созвездие», занимающейся исследованием новых систем и раскрытием тайн. Скорее всего, вокруг поиска загадочных артефактов и будет крутиться основная сюжетная ветка игры, которая, по заверениям разработчиков, будет длиннее, чем в предыдущих проектах студии.

Но не за основной сюжет все любят игры Bethesda. Так что и в этот раз игроку будет чем заняться. Кроме двух вышеупомняутых фракций, в игре будут представлены и другие, не относящиеся к «политическим» группировки.

Starfield. Фото Bethesda

Среди таковых особо выделяется корпорация «Рюджин Индастриз», занимающаяся продажей своих товаров по всей галактике. Также герой встретится с космическими пиратами из «Кровавого флота», к которым сможет примкнуть.

Разработчики заявляли, что при вступлении в пиратскую группировку игрок сможет работать под прикрытием против своих новых союзников. Кроме пиратов и мегакорпораций в мире Starfield присутствуют и религиозные организации.

Не ко всем из встреченных фракций можно присоединиться, но в случае наличия такой возможности игрока ждет отдельная сюжетная ветка по аналогии с теми, что были в предыдущих играх Bethesda. А дополнительные квесты в играх серии зачастую оказываются на голову выше магистрального сюжета.

Starfield. Фото Bethesda

Геймплей Starfield

Разработчики обещают более тысячи планет для исследования, часть из которых сделана вручную, а часть создавалась с помощью процедурной генерации — что-то подобное мы могли видеть в игре No Man Sky. На исследованных планетах игрок сможет строить форпосты и даже основывать небольшие поселения. Несмотря на то, что жизнь будет присутствовать лишь на 10% планет, такой масштаб исследования не может не завораживать.

Кроме пустынных небесных тел игроки смогут посетить множество городов на их поверхности. Bethesda заявляла что создала в Starfield самый крупный город за всю историю своих игр — столицу Объединенных колоний New Atlantis, находящуюся в системе Альфа-Центавра.

Starfield. Фото Bethesda

Следующий по размеру город — столица фракции «Содружества свободных звезд» Akila, не столь футуристичная, как Atlantis, напоминающая поселения на отдаленных планетах в мире Звездных Войн и город Мегатонна из Fallout 3.

Третий из представленных городов — Неон, расположенный на водной планете — мекка любителей удовольствий. Скорее всего в игре будут присутствовать и другие поселения, но о них разработчики подробно не рассказывали.

Помимо исследований планет, игрокам будет доступно и космическое пространство, в котором вы не только сможете столкнуться с неприятелями, но даже взять корабль противника на абордаж.

Starfield. Фото Bethesda

Увы, разработчкии отказались от бесшовного перехода между планетарными локациями и космосом, как это можно увидеть в Star Ctizen. Во время выхода в космическое пространство игроку будет демонстрироваться кат-сцена.

Также особенной фишкой нового проекта станет уникальная система постройки корабля. Каждый игрок сможет создать персональный транспорт и совместить в нем все нужные ему характеристики.

Новый проект создателей The Elder Scrolls, как и предыдущие игры разработчиков, является Action-RPG. Как заявил в недавнем интервью глава иигрового подразделения Microsoft Фил Спенсер, новый проект Bethesda скорее напоминает TES 4: Oblivion, нежели Skyrim.

Starfield. Фото Bethesda

Игра, традиционно для авторов серии TES, начинается с создания своего персонажа. Но на этот раз все не ограничивается внешностью. В новом проекте разработчики внедрили систему предысторий и уникальных черт, которые будут давать уникальные перки и влиять на развитие навыков.

У каждой черты будут как преимущества, так и недостатки. В дальнейшем игрок сможет развивать ветки навыков персонажа, в каждой из которых будет более 15 уникальных способностей. В игре будет доступен вид от первого и третьего лица: последний подойдет, если вам уж очень понравится внешность героя.

Так как многие игроки были недовольны качеством огнестрельного оружия в играх серии Fallout, разработчики полностью переработали боевую систему и обещают наибольший арсенал оружия среди всех своих игр. Встретится не только стандартный огнестрел: игрок сможет испробовать даже магнитные и энергетические средства борьбы с врагами.

Также игроку будет доступно что-то типа ранца, позволяющего занимать более выгодные позиции для стрельбы, тем самым, получать преимущество в схватках.

Starfield. Фото Bethesda

Будет ли в Starfield русская локализация?

Ну а теперь о самом неприятном. Увы, в Starfield не будет официальной русской локализации, так что остается надежда только на фанатов, как было с другими последними релизами, не поддерживающими русский язык.

Starfield — один из главных релизов года, масштабное приключение и самая большая игра студии, подарившая нам такие знаковые проекты, как TES III: Morrowind и TES V: Skyrim, задавшие в свое время вектор развития жанра.

И пусть Тодд Говард не всегда честен с игроками во время презентаций, да и в целом, большой любитель приукрасить — Starfield в любом случае выглядит как потенциальный хит, способный потягаться за звание игры года.

Уже 6 сентября (а кто-то и 1 сентября) мы сможем оценить, насколько хорошим получилось космическое RPG от Bethesda и способно ли оно стать настолько же легендарным, как другие проекты его создателей.