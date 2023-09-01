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Сегодня, 10:00

Starfield: что нужно знать о главной RPG 2023 года

Алиса Бондаренко
Киноман
Starfield.
Фото Bethesda
Starfield.
Фото Bethesda
Starfield.
Фото Bethesda
Starfield.
Фото Bethesda
Starfield.
Фото Bethesda
Starfield.
Фото Bethesda
Starfield.
Фото Bethesda
Starfield.
Фото Bethesda
Starfield.
Фото Bethesda
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Игра масштабная, но русского языка в ней нет.

30 августа в Steam стартовала предзагрузка долгожданного проекта от Bethesda Game Studios. Обладатели расширенного издания смогут опробовать Starfield уже первого сентября, а все остальные прикоснутся к новому проекту Тодда Говарда 6 сентября 2023 года. В этот же день игра появится в сервисе Xbox Game Pass.

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Системные требования Starfield

Во время презентации Starfield Direct, проведенной 11 июня 2023-го, кроме множества подробностей разработчики официально объявили системные требования своего проекта.

Итак, для минимальных графических настроек вам потребуется компьютер с процессором Intel Core i7-6800K или AMD Ryzen 5 2600x, видеокарта NVIDIA Geforce 1070 Ti или Radeon RX 5700 и 16 гигабайт оперативной памяти.

Для желающих насладиться всеми красотами игры от Bethesda потребуется ПК с процессором Intel i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600X, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 или решением от AMD Radeon RX 6800 XT, а также 16 гигабайт оперативной памяти, либо же более мощные решения. Несмотря на то, что игры Bethesda никогда не славились оптимизацией, первые поигравшие в пресс-релизе заявляют, что почти не встречают багов во время игры.

Starfield.
Фото Bethesda

После первых показов геймплея многие эксперты отмечали некоторую дерганность картинки, что могло навести на подозрение о нестабильном фреймрейте, но буквально на днях, несмотря на эмбарго (как говорят сами эксперты, лично Тодд Говард дал добро на публикацию) эксперты Digital Foundry опубликовали обзор, где заявили, что в самой игре проблем с плавностью картинки нет.

Увы, на коснсолях новый тайтл будет работать только в 30 FPS в разрешении 4K на Xbox Series X и в 1440p на менее мощной Xbox Series S, так как разработчики отказались от режима производительности в угоду качеству картинки.

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Стилистику Starfield сами разработчики называют «NASA-панк», давая понять, что дизайн всех футуристических механизмов в игре основан на функциональности. Она не будет выглядеть чем-то невозможным, а скорее будет напоминать логичное развитие современных технологий с некой творческой вольностью.

Starfield.
Фото Bethesda

Сюжет Starfield

Авторы не раскрывают сюжет Starfield, так что об основных событиях известно немногое. Сюжет стартует в 2330-м, спустя 20 лет после конфликта между «Содружеством свободных звезд» и «Объединенными колониями», прозванных «Колониальной войной» в нейтральном регионе галактики.

Именно там главный герой — обычный рабочий, нашедший древний артефакт, знакомится с фракцией «Созвездие», занимающейся исследованием новых систем и раскрытием тайн. Скорее всего, вокруг поиска загадочных артефактов и будет крутиться основная сюжетная ветка игры, которая, по заверениям разработчиков, будет длиннее, чем в предыдущих проектах студии.

Но не за основной сюжет все любят игры Bethesda. Так что и в этот раз игроку будет чем заняться. Кроме двух вышеупомняутых фракций, в игре будут представлены и другие, не относящиеся к «политическим» группировки.

Starfield.
Фото Bethesda

Среди таковых особо выделяется корпорация «Рюджин Индастриз», занимающаяся продажей своих товаров по всей галактике. Также герой встретится с космическими пиратами из «Кровавого флота», к которым сможет примкнуть.

Разработчики заявляли, что при вступлении в пиратскую группировку игрок сможет работать под прикрытием против своих новых союзников. Кроме пиратов и мегакорпораций в мире Starfield присутствуют и религиозные организации.

Не ко всем из встреченных фракций можно присоединиться, но в случае наличия такой возможности игрока ждет отдельная сюжетная ветка по аналогии с теми, что были в предыдущих играх Bethesda. А дополнительные квесты в играх серии зачастую оказываются на голову выше магистрального сюжета.

Starfield.
Фото Bethesda

Геймплей Starfield

Разработчики обещают более тысячи планет для исследования, часть из которых сделана вручную, а часть создавалась с помощью процедурной генерации — что-то подобное мы могли видеть в игре No Man Sky. На исследованных планетах игрок сможет строить форпосты и даже основывать небольшие поселения. Несмотря на то, что жизнь будет присутствовать лишь на 10% планет, такой масштаб исследования не может не завораживать.

Кроме пустынных небесных тел игроки смогут посетить множество городов на их поверхности. Bethesda заявляла что создала в Starfield самый крупный город за всю историю своих игр — столицу Объединенных колоний New Atlantis, находящуюся в системе Альфа-Центавра.

Starfield.
Фото Bethesda

Следующий по размеру город — столица фракции «Содружества свободных звезд» Akila, не столь футуристичная, как Atlantis, напоминающая поселения на отдаленных планетах в мире Звездных Войн и город Мегатонна из Fallout 3.

Третий из представленных городов — Неон, расположенный на водной планете — мекка любителей удовольствий. Скорее всего в игре будут присутствовать и другие поселения, но о них разработчики подробно не рассказывали.

Помимо исследований планет, игрокам будет доступно и космическое пространство, в котором вы не только сможете столкнуться с неприятелями, но даже взять корабль противника на абордаж.

Starfield.
Фото Bethesda

Увы, разработчкии отказались от бесшовного перехода между планетарными локациями и космосом, как это можно увидеть в Star Ctizen. Во время выхода в космическое пространство игроку будет демонстрироваться кат-сцена.

Также особенной фишкой нового проекта станет уникальная система постройки корабля. Каждый игрок сможет создать персональный транспорт и совместить в нем все нужные ему характеристики.

Новый проект создателей The Elder Scrolls, как и предыдущие игры разработчиков, является Action-RPG. Как заявил в недавнем интервью глава иигрового подразделения Microsoft Фил Спенсер, новый проект Bethesda скорее напоминает TES 4: Oblivion, нежели Skyrim.

Starfield.
Фото Bethesda

Игра, традиционно для авторов серии TES, начинается с создания своего персонажа. Но на этот раз все не ограничивается внешностью. В новом проекте разработчики внедрили систему предысторий и уникальных черт, которые будут давать уникальные перки и влиять на развитие навыков.

У каждой черты будут как преимущества, так и недостатки. В дальнейшем игрок сможет развивать ветки навыков персонажа, в каждой из которых будет более 15 уникальных способностей. В игре будет доступен вид от первого и третьего лица: последний подойдет, если вам уж очень понравится внешность героя.

Так как многие игроки были недовольны качеством огнестрельного оружия в играх серии Fallout, разработчики полностью переработали боевую систему и обещают наибольший арсенал оружия среди всех своих игр. Встретится не только стандартный огнестрел: игрок сможет испробовать даже магнитные и энергетические средства борьбы с врагами.

Также игроку будет доступно что-то типа ранца, позволяющего занимать более выгодные позиции для стрельбы, тем самым, получать преимущество в схватках.

Starfield.
Фото Bethesda

Будет ли в Starfield русская локализация?

Ну а теперь о самом неприятном. Увы, в Starfield не будет официальной русской локализации, так что остается надежда только на фанатов, как было с другими последними релизами, не поддерживающими русский язык.

Starfield — один из главных релизов года, масштабное приключение и самая большая игра студии, подарившая нам такие знаковые проекты, как TES III: Morrowind и TES V: Skyrim, задавшие в свое время вектор развития жанра.

Владимир Салл, Starfield. Темнокожий русский по имени Владимир будет одним из компаньонов в Starfield

И пусть Тодд Говард не всегда честен с игроками во время презентаций, да и в целом, большой любитель приукрасить — Starfield в любом случае выглядит как потенциальный хит, способный потягаться за звание игры года.

Уже 6 сентября (а кто-то и 1 сентября) мы сможем оценить, насколько хорошим получилось космическое RPG от Bethesda и способно ли оно стать настолько же легендарным, как другие проекты его создателей.

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