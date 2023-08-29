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Сегодня, 15:15

Как поиграть в Starfield, если ты из России

Богдан Виноградов
Корреспондент
Starfield.
Фото Bethesda
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Когда игры стали не приятным хобби, а роскошью.

Новая игра от авторов The Elder Scrolls и Fallout уже близко — релиз Starfield состоится 6 сентября. Но, к сожалению, купить ее обычным путем в России не получится — официально Microsoft прекратила любые продажи в стране. Что же делать, если вы все-таки хотите исследовать космос, не поднимая при этом черные паруса? Мы расскажем о самых популярных способах достижения этой цели.

Microsoft Game Pass

Starfield выходит в подписку Microsoft Game Pass в первый же день. Разумеется, официально оформить ее из России тоже не выйдет, но купить код на одной из торговых площадок не составит труда. Предлагают эти коды и крупные сетевые магазины вроде «М.Видео».

Цена подписки за один месяц составляет в среднем 600 рублей. Впрочем, можно найти и более выгодные предложения для новых пользователей.

Разумеется, для активации подписки понадобится аккаунт с подходящим регионом, но сменить его в настройках профиля в разделе «Местоположение» тоже будет несложно. На компьютере придется приложить больше усилий, поменяв регион в настройках Windows.

После этого все доступные в Game Pass появятся в библиотеке вашей консоли или приложения Xbox на компьютере.

Фото Bethesda

Магазин Steam

Все просто — нужно создавать отдельный турецкий аккаунт или менять регион уже существующего. Важно — делать это можно не чаще, чем раз в 3 месяца.

Заметим, что для переноса аккаунта в Турцию придется воспользоваться турецкой банковской картой для покупки какой-либо игры. Но для нового аккаунта это не обязательно — будет достаточно включенного при создании профиля VPN.

Скриншот из&nbsp;игры Half-Life: Alyx. Как пополнить кошелек и купить игры в Стим, если ты из России

Так или иначе, вам придется пополнять баланс аккаунта в лирах. Для этого необходимо приобретать коды пополнения на сторонних площадках, пользоваться услугами посредников или искать все те же турецкие банковские карты.

Фото Bethesda

На эту карту также будет нужно переводить лиры — например, через криптообменники. Недавно крупнейшая криптовалютная биржа Binance отключила возможность обмена валюты для пользователей из России, но существует немало альтернатив.

The Last Of&nbsp;Us&nbsp;Part 2. Binance подтвердил запрет на торговлю иностранными валютами для россиян — лиры теперь не купить

После того как лиры оказались у вас на счету, игру достаточно купить обычным способом. Затем можно скачивать дистрибутив и играть — VPN при этом использовать необязательно.

Важно: пользователи неоднократно сообщали, что пополнение при помощи виртуальных турецких карт может привести к бану аккаунта. В первый раз бан можно снять, но аккаунт переведут в другой регион.

Фото Bethesda

Торговые площадки

В интернете несложно найти торговые площадки, которые предложат вам приобрести Starfield в форме гифта на ваш аккаунт Steam. Здесь все просто — вы платите деньги, продавец отправляет игру, вы завершаете сделку.

Впрочем, эта простота связана с риском — всегда есть шанс нарваться на мошенника, который попросту не станет отправлять игру. Внимательно изучайте отзывы и пользуйтесь услугами только проверенных продавцов на проверенных сайтах. Никогда не подтверждайте сделку до того момента, когда игра окажется у вас на аккаунте.

Кроме того, особенное внимание стоит уделить региону активации игры — большинство продавцов пишут, на каких именно аккаунтах можно приобрести гифт. Если в их список входит РФ, то вы избавляете себя от хлопот, связанных с иностранными аккаунтами.

Обычные сетевые магазины

Сетевые магазины в России продают Starfield, но только для приставок. Например, в «М.Видео» можно купить цифровой предзаказ издания для Xbox — это обойдется в 8999 рублей. Впрочем, для нее все равно понадобится турецкий аккаунт.

Starfield: Constellation Collectors Edition. Коллекционное издание Starfield можно будет купить в России — «всего» за 40 тысяч рублей

При желании в Сети можно найти и коллекционное издание с предметами вроде кейса и часов, но за баснословные десятки тысяч рублей. Поиски же физического издания не имеют смысла — игра все равно продается без диска, поэтому тратить деньги и время придется ради пустой коробочки с кодом активации.

Фото Bethesda

Заключение

Как мы выяснили, легально поиграть в Starfield не так сложно, но практически во всех случаях для этого потребуются зарубежные аккаунты и VPN. Что же, именно так и выглядит лицензионный гейминг в России в 2023 году — приходится искать обходные пути для того, чтобы все-таки отдать очередной корпорации кровно заработанные рубли... Точнее, лиры.

VPN Russia. Какие VPN работают в России бесплатно

Если вы захотите поиграть раньше остальных, то заплатить нужно будет еще больше — обладатели Starfield Premium Edition получат доступ к игре уже 1 сентября, на пять дней раньше геймеров с обычным изданием.

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