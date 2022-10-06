The International 11: сможет ли российская Team Spirit защитить титул?

15 октября в Сингапуре стартует The International 11. По названию можно догадаться, что до него прошло еще 10 подобных чемпионатов.

Турниры этой серии имеют особое значение не только для тех, кто играет и смотрит Доту, но для всего киберспортивного сообщества. Прежде всего, за счет призовых. В прошлом году они составили $ 40 000 000.

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Сыграть на The International — мечта и главная цель любой команды по Dota 2. Но даже войти в список его участников для большинства из них — миссия невыполнима.

Целый год лучшие составы шести регионов, включая Китай, Европу, Америку и СНГ, посвящают тысячи часов тренировкам и состязаниям на сцене, чтобы оказаться среди тех, кому выпадет шанс сразиться за титул чемпиона мира и увековечить свой тег в истории дисциплины.

The International — это самое важное, что может случиться в жизни любой команды по Доте. Поэтому конкуренция в рамках этого турнира по накалу и ожесточенности несравнима ни с одним другим.

Формат The International 11

Основной ивент разделен на две стадии — группу и плей-офф. До второй дойдут только 16 из 20 изначально заявленных участников.

Группа пройдет в формате single round-robin — это круговая система, при которой каждая команда играет с каждой лишь раз, выстраиваясь в топ согласно результату встреч.

Плей-офф представляет из себя double elimination bracket или систему при которой этап разделен на верхнюю и нижнюю сетку:

выигравший в верхней сетке переходит в следующий тур в ней же.

проигравший в верхней сетке переходит в следующий тур в нижней сетке.

выигравший в нижней сетке переходит в следующий тур в ней же.

проигравший в нижней сетке выбывает из турнира.

Однако в верхнюю сетку после группы попадут только восемь лучших команд, остальные начнут снизу без права на второй шанс.

Звучит страшно, но именно по нижней сетке до гранд-финала добрался чемпион TI 2021 — российская команда Team Spirit, что еще раз доказывает, что в Dota 2 нет ничего невозможного.

Dota 2. Группа Dota 2 RuHub в ВК.

Кстати, в этом году Team Spirit вновь участвует в чемпионате и является одним из главных претендентов на трофей.

Фавориты The International 11

Среди явных претендентов на победу выделяют три команды:

PSG.LGD — 2.80

Лидер Китая и мира по квалификационным очкам. В прошлом году пятерка дошла до гранд-финала TI и не добрала всего одну карту до чемпионского титула.

К The International 11 PSG.LGD подходят на пике формы и мотивации. «nj подтверждают два золота в первом региональном дивизионе, еще столько же в финалах лиг, первое место на международном турнире в Дубае и серебро PGL Arlington Major 2022. Не стоит забывать про жажду реванша и киберспортивную культуру Поднебесной, которая не признает других мест, кроме первых.

Team Spirit — 6.50

Победители The International 2021 и первые в СНГ. К середине сезона результаты команды заметно просели, но к финальным турнирам ей удалось вернуться в прежнюю форму — забрать серебро Riyadh Masters 2022 и стать топ-1 PGL Arlington Major 2022.

Как и на прошлом TI, именно Team Spirit считаются главными конкурентами PSG.LGD. Если парни Miposhka дважды не споткнутся о китайских титанов в плей-офф, выход в гранд-финал им обеспечен.

OG — 7.50

Наследникам двукратных чемпионов The International в этом году пришлось несладко. Команде приходилось прибегать к вынужденным заменам едва ли не на каждом ключевом турнире, но несмотря на это она стала второй после PSG.LGD в квалификационном рейтинге и заработала прямое приглашение на TI. Это подтверждает высокий личный скилл игроков и сильную школу клуба.

В Сингапуре OG должны выдать максимум, поскольку, наконец, будут биться полным составом при поддержке сразу двух тренеров.

В линии БК БЕТСИТИ можно поставить не только на фаворитов, но и против них. Заслуживают внимания и котировки на другие команды. История TI неоднократно доказывала, что триумф андердогов более чем реален.

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