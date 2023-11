Российская смесь DayZ с The Division и The Last of Us: что такое The Day Before

Российский долгострой, в существование которого уже многие перестали верить.

7 декабря в ранний доступ наконец-то выходит скандальный проект от якутской студии FNTASTIC. Онлайн-выживач в открытом мире неоднократно переносился: изначально игра должна была увидеть свет еще в конце 2022 года, но из-за переноса на Unreal Engine 5 релиз перенесли на 1 марта 2023 года. Позднее The Day Before снова был перенесен больше чем на полгода, а в дальнейшем релиз сдвинули еще на месяц — финальной датой стало 7 декабря 2023-го.

Что такое The Day Before

За разработку проекта ответственна российская студия из Якутии под названием FNTASTIC, основанная братьями Эдуардом и Айсеном Готовцевыми. Кроме The Day Before разработчики выпустили три проекта, среди которых ранние инди-игры студии под названием Radiant One и The Wild Eight и вышедший в 2021 году кооперативный проект под названием Propnight.

Разработка игры началась еще в 2019-м. Уже позднее, в футажах из ранней альфа-версии, заметны отличия визуального стиля. Судя по свежим роликам, визуально The Day Before напоминает смесь The Division и The Last of Us — с последней его роднит также и схожесть логотипов проектов, выглядящих как братья-близнецы. Однако в начале разработки проект задумывался в более мультяшном стиле, а большинство локаций были заснежены, от чего впоследствии тоже отказались.

The Day Before. Фото FNTASTIC

В 2020 году FNTASTIC решили пересмотреть концепт игры и полностью изменили визуал, сделав его более реалистичным. Тогда же проект стал обрастать множеством новых механик. Официально анонсировали игру 27 января 2021 года.

На данный момент проект оброс подробностями и больше напоминает DayZ, нежели The Division. Разработчики обещают создать полноценную MMO, в которой игроки смогут исследовать город: основной локацией является заброшенный мегаполис в мире случившегося зомби-апокалипсиса.

Кроме самого исследования геймеры смогут покупать автотранспорт, дома и даже строить базы. Собственно, как в DayZ. Основной упор делается на PVP-режим, но также игроки смогут объединяться для уничтожения зомби в PVE-режиме.

The Day Before. Фото FNTASTIC

В финальном трейлере FNTASTIC продемонстрировали городские локации, напоминающие смесь американских мегаполисов. Кроме самого города, похоже, будут доступны еще и окрестности. На видео показали также инвентарь, редактор персонажей, перестрелки (во время прицеливания камера меняется на вид от первого лица) и обустройство загородного дома.

Системные требования The Day Before

Для запуска «игры мечты» от FNTASTIC с низкими настройками графики вам понадобится компьютер с процессором Intel Core i5 — 8400 или эквивалентом от AMD, видеокартой уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 и 16 гигабайтами оперативной памяти. А вот для максимальных настроек подойдет Intel Core i7 — 8700, видеокарта не хуже NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti и все те же 16 гигабайт ОЗУ.

The Day Before. Фото FNTASTIC

Скандалы вокруг The Day Before

Кроме амбициозной концепции, а по словам разработчиков из Якутии, нас ждет «лучший выживач года», проект FNTASTIC не раз оказывался в центре скандалов.

За время разработки The Day Before не раз становился объектом обвинений в плагиате. Разработчики были замечены в копировании трейлеров и других промоматериалов игр более именитых компаний. Впрочем, даже сам логотип игры многие считают калькой с лого серии The Last of Us.

Из-за проблем с авторскими правами игра даже была удалена с площадки Steam, но впоследствии вернулась в магазин. Из-за схожих проблем с YouTube-канала разработчиков были удалены все геймплейные ролики.

The Day Before. Фото FNTASTIC

Кроме очевидного плагиата якутские разработчики столкнулись с большой текучкой кадров и кранчами во время разработки проекта, что может отрицательно сказаться на результате.

Нельзя и умолчать о проблемах с названием, ведь бренд The Day Before зарегистрирован за корейской компанией, выпустившей одноименное приложение более десяти лет назад. Проблемы с авторскими правами могли привести к переименованию проекта, но, судя по свежему трейлеру и странице в Steam, разработчики смогли выйти из ситуации.

На данный момент The Day Before выглядит очень амбициозным, но сомнительным проектом со множеством проблем во время разработки. Долгое время ходили слухи, что игры может и не существовать вовсе, а показанный геймплей вызывает множество отрицательных отзывов.

The Day Before. Фото FNTASTIC

Несмотря на заявленное обилие возможностей, видео с игровым процессом выглядят слабо и демонстрируют не обещания разработчиков, а слабый геймдизайн и местами унылый геймплей.

Впрочем, пока рано судить: уже 7 декабря игра выходит в ранний доступ. В лучшем случае еще пару лет она будет дорабатываться и, надеемся, когда-нибудь доберется до полноценного релиза как на ПК, так и на консолях PlayStation 5 и Xbox Series, на которых тоже была заявлена. Ведь одна из лучших игр этого года Baldurs Gate 3 тоже провела в раннем доступе не один год.