The Game Awards 2023: во сколько начнется и какие игры покажут

Сегодня, 21:50
Через несколько часов в Лос-Анджелесе пройдет игровой «Оскар» — The Game Awards 2023. Рассказываем, что покажут на этой церемонии награждения, во сколько именно она начнется и где ее посмотреть на русском языке.
Для россиян The Game Awards 2023 пройдет в неудобное время. Церемония начнется глубоко ночью, а именно в 03:30 по Москве. Идти мероприятие будет долго — внушительные 3,5 часа. Без кофе, в общем, явно не обойтись.
На премию «Игра года» номинированы пять игр: Alan Wake 2, Baldurs Gate 3, Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ролевая игра от Larian Studios (речь про Baldurs Gate 3, если что) выглядит фаворитом в этой гонке. Да и сливы голосов это подтверждают.
Вы сможете посмотреть мероприятие на любом устройстве, на любых популярных платформах, включая Twitch, YouTube, Kick, Instagram Live и даже TikTok.
На русском языке The Game Awards 2023 покажут в VK:
За более чем 3 часа должно быть представлено немало крупных ААА-игр ближайшего будущего. С большой долей вероятности Кодзима покажет Death Stranding 2 — не случайно Хидео на днях прибыл в Лос-Анджелес.
По слухам, могут представить и Dishonored 3. Также инсайдеры сообщают о готовящихся анонсах дополнений для Elden Ring и God of War: Ragnarok.
Может быть, анонсируют даже Ghost Of Tsushima 2 — первая часть вышла эксклюзивно на PlayStation 4 еще в июне 2020 года. Шутер The Finals с тотальным разрушением окружения могут выпустить прямо во время церемонии.
Есть вероятность анонса новой Monster Hunter и какой-то загадочной супер игры от SEGA, которая должна выйти до конца весны 2026 года.
Что еще могут показать на The Game Awards 2023