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Сегодня, 21:50

The Game Awards 2023: во сколько начнется и какие игры покажут

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
The Game Awards 2023.
Фото The Game Awards 2023
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Последнее громкое игровое событие 2023 года.

Через несколько часов в Лос-Анджелесе пройдет игровой «Оскар» The Game Awards 2023. Рассказываем, что покажут на этой церемонии награждения, во сколько именно она начнется и где ее посмотреть на русском языке.

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Дата и время начала The Game Awards 2023

Для россиян The Game Awards 2023 пройдет в неудобное время. Церемония начнется глубоко ночью, а именно в 03:30 по Москве. Идти мероприятие будет долго — внушительные 3,5 часа. Без кофе, в общем, явно не обойтись.

Кто номинирован на премию «Лучшая игра 2023 года»

На премию «Игра года» номинированы пять игр: Alan Wake 2, Baldurs Gate 3, Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ролевая игра от Larian Studios (речь про Baldurs Gate 3, если что) выглядит фаворитом в этой гонке. Да и сливы голосов это подтверждают.

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Где смотреть The Game Awards 2023

Вы сможете посмотреть мероприятие на любом устройстве, на любых популярных платформах, включая Twitch, YouTube, Kick, Instagram Live и даже TikTok.

На русском языке The Game Awards 2023 покажут в VK:

Какие игры могут показать на The Game Awards 2023

За более чем 3 часа должно быть представлено немало крупных ААА-игр ближайшего будущего. С большой долей вероятности Кодзима покажет Death Stranding 2 — не случайно Хидео на днях прибыл в Лос-Анджелес.

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По слухам, могут представить и Dishonored 3. Также инсайдеры сообщают о готовящихся анонсах дополнений для Elden Ring и God of War: Ragnarok.

Может быть, анонсируют даже Ghost Of Tsushima 2 — первая часть вышла эксклюзивно на PlayStation 4 еще в июне 2020 года. Шутер The Finals с тотальным разрушением окружения могут выпустить прямо во время церемонии.

Фото Ghost Of Tsushima

Есть вероятность анонса новой Monster Hunter и какой-то загадочной супер игры от SEGA, которая должна выйти до конца весны 2026 года.

Что еще могут показать на The Game Awards 2023

  • Dragon Age: Dreadwolf
  • Prince of Persia: The Lost Crown
  • The Outlast Trials
  • Metaphor: ReFantazio
  • Project 007 — новая игра о Джеймсе Бонде
  • Новый проект от Moon Studios (авторы Ori and the Blind Forest)
  • Новый проект от Playdead (авторы Limbo)
  • Новая игра в серии BioShock
  • Космический хоррор от студии EYES OUT
  • Новая игра от 31st Union (студия состоит из выходцев Blizzard, EA, Rockstar)
  • Новый проект от Gravity Well (студия состоит из создателей Titanfall и GTA)
  • Новый проект от Yellow Brick Games (студия состоит из выходцев Ubisoft и BioWare)
  • Новая AAA-игра от Liquid Swords в духе Just Cause
  • Новые игры от Sony
  • Новые игры от Xbox Game Studios
  • Новые игры от Nintendo
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