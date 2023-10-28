The International 2023: полуфиналы лузеров и финал виннеров — превью матчей, сетка и расписание

Две российские команды до сих пор в строю.

На The International 2023 осталось сыграть не так много матчей. А именно — финал виннеров, два полуфинала лузеров, малый финал лузеров, финал лузеров и непосредственно сам гранд-финал.

По результатам четвертьфиналов на турнире осталось только две команды, представляющие СНГ-регион — Team Spirit и BetBoom Team.

«Драконы» уже обеспечили себе как минимум третье место на турнире, а поражение от LGD не лишит их шансов на трофей — они просто упадут в финал лузеров. А вот BB Team уже не имеет права проигрывать.

Раписание полуфиналов в нижней части сетки на The International 2023 и фавориты матчей

Откроет предпоследний игровой день на чемпионате полуфинал в лузерах: Team Liquid сыграет с Gaimin Gladiators — начало поединка 28 октября, в 20:00 по мск.

Фаворитом матча букемкеры выделяют Team Liquid, хотя Gaimin Gladiators способна преподнести сюрприз.

Но для российских болельщиков интересен прежде всего второй полуфинал, так как в нем сойдется китайская команда Azure Ray и российский коллектив BetBoom Team. Проигравший покинет турнир, а сам поединок начнется в 23:00 по мск.

Фаворитом встречи является российская команда. BettBoom Team одержала три матча в нижней части сетки — и все они были на вылет. На групповом этапе соперники уже встречались — тогда BB легко разобралась с китайцами.

Победители полуфиналов в нижней части сетки отправятся в малый финал лузеров, который начнется 29 октября в 05:00 по мск.

Расписание финала виннеров на The International 2023: фаворит матча Team Spirit vs. PSG.LGD

Главное противостояние дня — поединок Spirit с PSG.LGD в финале виннеров. Оба соперника заряжены и находятся в прекрасной форме, но один из них отправится в гранд-финал, а другой — в финал лузеров. Начало — 29 октября в 02:00 по мск.

Фаворитом финала виннеров (по мнению букемкеров) является Team Spirit, которая не проигрывает уже на протяжении 23 матчей.

The International 2023: где смотреть полуфиналы лузеров и финал виннеров на русском языке

Решающие матчи на The International 2023 по Dota 2 на русском языке можно будет посмотреть, как и прежде, на официальном канале чемпионата на Twitch. Еще матчи на русском показывают на канале Dota 2 на YouTube.