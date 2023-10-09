The International 2023 по Dota 2 — дата, место проведения, участники турнира

Призовой фонд — провал, но это все еще главный чемпионат года в киберспорте.

Призовой фонд The International 2023 пополняется с большим трудом, но турнир состоится в любом случае и при любых обстоятельствах. И в любом случае — это главное киберспортивное событие 2023 года. Рассказываем, когда и в каком месте этот турнир пройдет, в каком формате и с какими участниками.

Где пройдет The International 2023

Это будет уже 12-й по счету турнир, который пройдет в Сиэтле, на родине разработчиков Dota 2, недалеко от их штаб-квартиры. Турнир вернулся в Сиэтл спустя пять лет — в последний раз Аегис там разыгрывали в 2018-м.

Точное расположение The International 2023 — Climate Pledge Arena. Это культовое место было открыто в 1962 году для Всемирной выставки. Оно способно вместить от 17 000 до 18 000 человек. Внушительно!

Фото climatepledgearena.com

На прошлогоднем The International 2022 в Сингапуре победителем стала Tundra Esports, обыграв в гранд-финале Team Secret и заработав более 8,5 миллиона долларов. А общий призовой тогда составил почти 19 миллионов долларов.

The International 2023: расписание, когда начнется

Главный турнир года по Dota 2 начнется 12 октября с группового этапа. Это на два дня раньше первоначальной даты, которую Valve объявила в своем блоге 7 мая.

Организаторы разделили турнир на три этапа: групповой этап и плей-офф назвали «Дорогой на The International», а финал — основным мероприятием.

- Групповой этап (с 12 по 15 октября)

- Плей-офф (с 20 по 22 октября)

- Финал (с 27 по 29 октября)

Групповой этап (дата проведения — 12-15 октября 2023 года)

- 20 команд разделятся на 4 группы.

- Они сыграют каждая с каждой в рамках своих групп.

- Формат матчей группового этапа — best-of-2.

- Команды, занявшие последние места в каждой из групп, выбывают.

Плей-офф (дата проведения — 20-29 октября 2023 года)

- 16 лучших команд группового этапа сразятся в сетке double-elimination.

- 8 команд стартуют в верхней части сетки, 8 — в нижней.

- Все матчи (кроме гранд-финала) пройдут в формате best-of-3.

- Гранд-финал будет сыгран в формате best-of-5.

Если вы новичок: best-of-2 означает, что команды обязательно сыграют 2 карты. При таком формате возможна ничья. Формат best-of-3 подразумевает матч до двух выигрышных карт. Играющийся формат best-of-5 в гранд-финале означает, что одна из команд должна победить на трех картах.

Фото flickr.com/photos/dota2ti/52467955684/

Все участники The International 2023

Общее количество участвующих в The International 2023 команд — 20. Из них 12 коллективов получили инвайт на турнир благодаря высоким результатам в сезоне Dota Pro Circuit, еще 8 коллективов пробились на чемпионат через региональные отборочные — они стали лучшими в своих регионах.

В итоге на The International 2023 сыграют:

- Team Liquid

- Team Spirit

- Gladiators

- Evil Geniuses

- LGD Gaming

- beastcoast

- Tundra Esports

- 9Pandas

- Shopify Rebellion

- TSM

- Talon Esports

- BetBoom Team

- nouns

- Keyd Stars

- Virtus.pro

- Quest Esports

- Thunder Awaken

- Azure Ray

- Entity

- Team SMG

Наш регион (и Россию в частности) представят 9Pandas, BetBoom Team, Virtus.pro и, конечно же, победители The International 2021 — Team Spirit.

Фото vk.com/team_spirit

Российское представительство на The International 2023 будет самым огромным. Следующие игроки с российским паспортом сыграют на турнире:

- Роман RAMZES666 Кушнарев (9Pandas)

- Глеб kiyotaka Зырянов (9Pandas)

- Матвей MieRo Васюнин (9Pandas)

- Владислав Antares Кертман (9Pandas)

- Алексей Solo Березин (9Pandas)

- Иван Pure Москаленко (BetBoom Team)

- Данил gpk Скутин (BetBoom Team)

- Егор Nightfall Григоренко (BetBoom Team)

- Александр TORONTOTOKYO Хертек (BetBoom Team)

- Илья Kiritych~ Ульянов (Virtus.pro)

- Илья squad1x Кувалдин (Virtus.pro)

- Евгений Noticed Игнатенко (Virtus.pro)

- Олег sayuw Каленбет (Virtus.pro)

- Денис Larl Сигитов (Team Spirit)

- Магомед Collapse Халилов (Team Spirit)

- Ярослав Miposhka Найденов (Team Spirit)

- Антон dyrachYO Шкредов (Gaimin Gladiators)

- Владислав Kataomi Семенов (Entity)

- Ильяс kasane Гайнуллин (TSM)

Призовой фонд The International 2023

Главная проблема нынешнего турнира — слишком маленький (в сравнении с предыдущими чемпионатами) призовой фонд. За три дня до начала The International 2023 организаторам удалось собрать лишь 3 миллиона долларов.

Для сравнения: на The International 2022 разыграли почти 19 миллионов долларов. Это в шесть раз больше нынешнего призового.

Учитывая, что 25% от общей суммы продаж компендиума идет в призовой, то причина слабого роста понятна. Низкий показатель продаж компендиума The International 2023 связан с отсутствием в нем скинов для героев. Получается, Valve подставила про-игроков, не предложив за компендиум ничего ценного.

Помимо скинов, не добавили в нынешний компендиум ни вардов, ни курьеров. Из полезного (и то с большой натяжкой) в нем можно найти только анимации телепортов. Игроки посчитали, что вкладывать 750 рублей в ЭТО нет смысла.