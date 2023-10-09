9 октября, 23:05
Призовой фонд The International 2023 пополняется с большим трудом, но турнир состоится в любом случае и при любых обстоятельствах. И в любом случае — это главное киберспортивное событие 2023 года. Рассказываем, когда и в каком месте этот турнир пройдет, в каком формате и с какими участниками.
Это будет уже 12-й по счету турнир, который пройдет в Сиэтле, на родине разработчиков Dota 2, недалеко от их штаб-квартиры. Турнир вернулся в Сиэтл спустя пять лет — в последний раз Аегис там разыгрывали в 2018-м.
Точное расположение The International 2023 — Climate Pledge Arena. Это культовое место было открыто в 1962 году для Всемирной выставки. Оно способно вместить от 17 000 до 18 000 человек. Внушительно!
На прошлогоднем The International 2022 в Сингапуре победителем стала Tundra Esports, обыграв в гранд-финале Team Secret и заработав более 8,5 миллиона долларов. А общий призовой тогда составил почти 19 миллионов долларов.
Главный турнир года по Dota 2 начнется 12 октября с группового этапа. Это на два дня раньше первоначальной даты, которую Valve объявила в своем блоге 7 мая.
Организаторы разделили турнир на три этапа: групповой этап и плей-офф назвали «Дорогой на The International», а финал — основным мероприятием.
- Групповой этап (с 12 по 15 октября)
- Плей-офф (с 20 по 22 октября)
- Финал (с 27 по 29 октября)
Групповой этап (дата проведения — 12-15 октября 2023 года)
- 20 команд разделятся на 4 группы.
- Они сыграют каждая с каждой в рамках своих групп.
- Формат матчей группового этапа — best-of-2.
- Команды, занявшие последние места в каждой из групп, выбывают.
Плей-офф (дата проведения — 20-29 октября 2023 года)
- 16 лучших команд группового этапа сразятся в сетке double-elimination.
- 8 команд стартуют в верхней части сетки, 8 — в нижней.
- Все матчи (кроме гранд-финала) пройдут в формате best-of-3.
- Гранд-финал будет сыгран в формате best-of-5.
Если вы новичок: best-of-2 означает, что команды обязательно сыграют 2 карты. При таком формате возможна ничья. Формат best-of-3 подразумевает матч до двух выигрышных карт. Играющийся формат best-of-5 в гранд-финале означает, что одна из команд должна победить на трех картах.
Общее количество участвующих в The International 2023 команд — 20. Из них 12 коллективов получили инвайт на турнир благодаря высоким результатам в сезоне Dota Pro Circuit, еще 8 коллективов пробились на чемпионат через региональные отборочные — они стали лучшими в своих регионах.
В итоге на The International 2023 сыграют:
- Team Liquid
- Team Spirit
- Gladiators
- Evil Geniuses
- LGD Gaming
- beastcoast
- Tundra Esports
- 9Pandas
- Shopify Rebellion
- TSM
- Talon Esports
- BetBoom Team
- nouns
- Keyd Stars
- Virtus.pro
- Quest Esports
- Thunder Awaken
- Azure Ray
- Entity
- Team SMG
Наш регион (и Россию в частности) представят 9Pandas, BetBoom Team, Virtus.pro и, конечно же, победители The International 2021 — Team Spirit.
Российское представительство на The International 2023 будет самым огромным. Следующие игроки с российским паспортом сыграют на турнире:
- Роман RAMZES666 Кушнарев (9Pandas)
- Глеб kiyotaka Зырянов (9Pandas)
- Матвей MieRo Васюнин (9Pandas)
- Владислав Antares Кертман (9Pandas)
- Алексей Solo Березин (9Pandas)
- Иван Pure Москаленко (BetBoom Team)
- Данил gpk Скутин (BetBoom Team)
- Егор Nightfall Григоренко (BetBoom Team)
- Александр TORONTOTOKYO Хертек (BetBoom Team)
- Илья Kiritych~ Ульянов (Virtus.pro)
- Илья squad1x Кувалдин (Virtus.pro)
- Евгений Noticed Игнатенко (Virtus.pro)
- Олег sayuw Каленбет (Virtus.pro)
- Денис Larl Сигитов (Team Spirit)
- Магомед Collapse Халилов (Team Spirit)
- Ярослав Miposhka Найденов (Team Spirit)
- Антон dyrachYO Шкредов (Gaimin Gladiators)
- Владислав Kataomi Семенов (Entity)
- Ильяс kasane Гайнуллин (TSM)
Главная проблема нынешнего турнира — слишком маленький (в сравнении с предыдущими чемпионатами) призовой фонд. За три дня до начала The International 2023 организаторам удалось собрать лишь 3 миллиона долларов.
Для сравнения: на The International 2022 разыграли почти 19 миллионов долларов. Это в шесть раз больше нынешнего призового.
Учитывая, что 25% от общей суммы продаж компендиума идет в призовой, то причина слабого роста понятна. Низкий показатель продаж компендиума The International 2023 связан с отсутствием в нем скинов для героев. Получается, Valve подставила про-игроков, не предложив за компендиум ничего ценного.
Помимо скинов, не добавили в нынешний компендиум ни вардов, ни курьеров. Из полезного (и то с большой натяжкой) в нем можно найти только анимации телепортов. Игроки посчитали, что вкладывать 750 рублей в ЭТО нет смысла.