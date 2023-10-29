Последний игровой день на The International 2023: когда смотреть гранд-финал с участием российского клуба

Их осталось только трое — Spirit, LGD и Gaimin Gladiators.

Главный турнир по Dota 2 максимально приблизился к своей кульминации. Сегодня вечером сотни тысяч фанатов киберспорта по всему миру будут наблюдать за развязкой увлекательного чемпионата с призовым фондом в $ 3,1 млн.

У нас к ивенту в Сиэтле приковано особое внимание, потому что в финале сыграет российско-украинская команда Team Spirit. Впрочем, даже те, кому не слишком интересна соревновательная «Дота», сегодня включат стрим, чтобы увидеть красивые игры в исполнении лучших команд мира и кое-что еще.

20:00 — финал нижней сетки (время московское)

В первом матче дня встретятся LGD из Китая и европейская Gaimin Gladiators, за которую в том числе играет один российский киберспортсмен — керри Антон dyrachyo Шкредов. Проигравший занимает третье место, а победитель пройдет в гранд-финал — главный матч всего чемпионата.

Наблюдать за противостоянием западного и восточного подходов к «Доте» всегда интересно. Тем более что оба коллектива очень сильны: LGD этой ночью дали хороший бой Team Spirit, а до этого шли без поражений со статистикой 13-1, а «гладиаторы» набирают кондиции, разбив последнего соперника в двух картах.

Соперники, кажется, одинаково достойны финала, но вакантное место всего одно. LGD играет аккуратно и дисциплинированно, Gaimin Gladiators любит агрессивные выпады и риск, даже если это не всегда работает.

The International 2023. Фото flickr.com/photos/dota2ti/page1

23:00 — шоу-программа (время московское)

Перед финалом разработчики Dota 2 из Valve сделают несколько сюрпризов — по крайней мере, на это надеются фанаты игры. Точно состоится заявленный ранее конкурс косплея, а также должны подвести итоги соревнования короткометражек Dota 2 Short Film Contest. Возможно, состоится какой-нибудь шоу-матч.

Также в течение многих лет перед финалом The International авторы игр анонсируют новых персонажей — иногда нескольких, но чаще всего одного. В сообществе есть несколько теорий, кто это может быть: Puppet Master из Heroes of Newerth, Rat King или некий Вампир. Точный ответ мы узнаем во время эфира.

Кроме того, Valve может представить первые подробности будущих обновлений Dota 2. Речь может пойти как о косметических предметах, так и о каком-то специальном режиме игры или новых функциях.

The International 2023. Фото flickr.com/photos/dota2ti/page1

0:00 — гранд-финал (время московское)

В полночь (или чуть позже, если первая серия затянется) стартует финальный матч за титул чемпиона мира по Dota 2, который пройдет в формате до трех побед.

Один финалист уже известен: это наша Team Spirit, которая уже побеждала на The International 2021. В ходе турнира «драконы» выиграли все восемь матчей, поэтому, в отличие от соперника, первую часть дня будут отдыхать. Впрочем, иногда это играет в минус, потому что оппонент находится в тонусе после победы.

Соперник Team Spirit определится в матче LGD — Gaimin Gladiators, но, кто бы это ни был, гранд-финал должен получиться захватывающим и интересным. Несмотря на статус фаворита, матч точно не будет для Team Spirit простым: нас ждет напряженная борьба до последних минут. Готовимся болеть за наших!