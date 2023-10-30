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Сегодня, 09:10

Вторая победа за три года — российско-украинская Team Spirit вынесла всех на The International 2023 по Dota 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
The International 2023.
Фото Team Spirit
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Самая успешная команда из СНГ за всю историю Dota 2.

Российский клуб Team Spirit, в составе которого есть игроки как из России, так и из Украины, вновь (спустя два года) стала чемпионом The International 2023.

The International 2023. Есть победа для России — Team Spirit взяла главный трофей The International 2023

Ранее победить на двух TI удавалось только одной команде OG. Несмотря на относительно скромный призовой, финальная схватка действительно удалась. Gaimin Gladiators сильная команда, и сражалась она до последнего. Рассказываем, как проходил главный матч по Dota 2 этого года.

Как прошла первая карта

К решающему матчу Gladiators пришла после быстрой победы над LGD со счетом 2:0, в то время как для Team Spirit это была первая игра дня. Мнения насчет подобного неравенства разнятся — одни считают, что уставшая команда становится более уязвимой, другие говорят о разогреве как о преимуществе.

Так или иначе, первая карта была быстрой и жесткой. Многие комментаторы сошлись на том, что обе команды хорошо справились с подбором персонажей, и результат будет зависеть исключительно от навыков и удачи игроков.

«Гладиаторы» сделали ставку на хорошее начало. И первые несколько минут они лидировали, ведя со счетом 5:2. Но затем инициатива перешла к Team Spirit, и те постарались не выпускать ее из рук. Во многих матчах Team Spirit начинала играть вторым номером, но затем переворачивала игры. Так произошло и в этот раз. Финальный счет — 32:12 в пользу «спиритов».

Как прошла вторая карта

На следующей карте обе команды играли осторожнее. Gladiators изо всех сил старалась показать нечто необыкновенное — и временами им это удавалось. Антон dyrachyo Шкредов старался изо всех сил, несмотря на простуду — и именно на его счет можно записать одно из самых красочных для Gladiators сражений карты. А чего стоило убийство одного из игроков Team Spirit, чувствовавшего себя в безопасности, настоящим снайперским выстрелом Эрика Tofu Энгеля?

И все же этого не хватило. Возможно, дело в том, что Team Spirit позволили взять знакового для них персонажа Magnus в сочетании с другими «звездами» вроде Faceless Void и Enchantress. Но выбрать удачных персонажей недостаточно — нужны навыки. И «спириты» показали их настолько, что хватит на целую карьеру команды попроще. Финальный счет второй карта — 33:22 в пользу «спиритов».

Как прошла третья карта

К этому моменту стало ясно, что первое место Gladiators скорее всего не светит. Нет, разумеется, случается всякое, но выиграть три карты подряд у Team Spirit на пике их формы... это было почти невозможно. Но это не значило, что «гладиаторы» собирались сдаваться. Напротив — довольно долго казалось, что как раз эту карту они и заберут. Все та же напористая, агрессивная манера игры и небольшие ошибки позволили Gladiators набрать весомое преимущество.

В определенный момент стало казаться, что матч затянется, так как российско-украинская команда стала отставать более чем на 10 убийств и на 7000 золота. Но и в этот раз «спириты» показали настоящее мастерство на поздней стадии игры. Несколько удачных нападений от Team Spirit нивелировали разницу в показателях, ну а дальше роковым для Gladiators стало проигранное столкновение — и вовсе не из-за цифр на табло. Просто произошел психологический надлом.

Нельзя просто взять и написать GG на последней карте финала. Но судьба неумолима — трон пал, а в истории киберспорта появился второй двукратный победитель турнира в истории. Финальный счет — 36:32 в пользу Team Spirit.

Шампанское льется рекой...

Разумеется, далеко не все интересуются киберспортом и Dota 2 в частности. Однако прошедшее сражение титанов хочется порекомендовать даже таким — настолько хороша была игра, настолько сильны эмоции. Настолько заслуженной стала победа.

За первое место Team Spirit получила не только главный трофей под названием Аегис, но и $ 1,4 млн или около 130 миллионов рублей. Для сравнения на The International 2021 «Драконам» досталось чуть более $ 18 млн.

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