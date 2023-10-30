Вторая победа за три года — российско-украинская Team Spirit вынесла всех на The International 2023 по Dota 2

Самая успешная команда из СНГ за всю историю Dota 2.

Российский клуб Team Spirit, в составе которого есть игроки как из России, так и из Украины, вновь (спустя два года) стала чемпионом The International 2023.

Ранее победить на двух TI удавалось только одной команде — OG. Несмотря на относительно скромный призовой, финальная схватка действительно удалась. Gaimin Gladiators — сильная команда, и сражалась она до последнего. Рассказываем, как проходил главный матч по Dota 2 этого года.

Как прошла первая карта

К решающему матчу Gladiators пришла после быстрой победы над LGD со счетом 2:0, в то время как для Team Spirit это была первая игра дня. Мнения насчет подобного неравенства разнятся — одни считают, что уставшая команда становится более уязвимой, другие говорят о разогреве как о преимуществе.

Так или иначе, первая карта была быстрой и жесткой. Многие комментаторы сошлись на том, что обе команды хорошо справились с подбором персонажей, и результат будет зависеть исключительно от навыков и удачи игроков.

«Гладиаторы» сделали ставку на хорошее начало. И первые несколько минут они лидировали, ведя со счетом 5:2. Но затем инициатива перешла к Team Spirit, и те постарались не выпускать ее из рук. Во многих матчах Team Spirit начинала играть вторым номером, но затем переворачивала игры. Так произошло и в этот раз. Финальный счет — 32:12 в пользу «спиритов».

Как прошла вторая карта

На следующей карте обе команды играли осторожнее. Gladiators изо всех сил старалась показать нечто необыкновенное — и временами им это удавалось. Антон dyrachyo Шкредов старался изо всех сил, несмотря на простуду — и именно на его счет можно записать одно из самых красочных для Gladiators сражений карты. А чего стоило убийство одного из игроков Team Spirit, чувствовавшего себя в безопасности, настоящим снайперским выстрелом Эрика Tofu Энгеля?

И все же этого не хватило. Возможно, дело в том, что Team Spirit позволили взять знакового для них персонажа Magnus в сочетании с другими «звездами» вроде Faceless Void и Enchantress. Но выбрать удачных персонажей недостаточно — нужны навыки. И «спириты» показали их настолько, что хватит на целую карьеру команды попроще. Финальный счет второй карта — 33:22 в пользу «спиритов».

Как прошла третья карта

К этому моменту стало ясно, что первое место Gladiators скорее всего не светит. Нет, разумеется, случается всякое, но выиграть три карты подряд у Team Spirit на пике их формы... это было почти невозможно. Но это не значило, что «гладиаторы» собирались сдаваться. Напротив — довольно долго казалось, что как раз эту карту они и заберут. Все та же напористая, агрессивная манера игры и небольшие ошибки позволили Gladiators набрать весомое преимущество.

В определенный момент стало казаться, что матч затянется, так как российско-украинская команда стала отставать более чем на 10 убийств и на 7000 золота. Но и в этот раз «спириты» показали настоящее мастерство на поздней стадии игры. Несколько удачных нападений от Team Spirit нивелировали разницу в показателях, ну а дальше роковым для Gladiators стало проигранное столкновение — и вовсе не из-за цифр на табло. Просто произошел психологический надлом.

Нельзя просто взять и написать GG на последней карте финала. Но судьба неумолима — трон пал, а в истории киберспорта появился второй двукратный победитель турнира в истории. Финальный счет — 36:32 в пользу Team Spirit.

Шампанское льется рекой...

Разумеется, далеко не все интересуются киберспортом и Dota 2 в частности. Однако прошедшее сражение титанов хочется порекомендовать даже таким — настолько хороша была игра, настолько сильны эмоции. Настолько заслуженной стала победа.

За первое место Team Spirit получила не только главный трофей под названием Аегис, но и $ 1,4 млн или около 130 миллионов рублей. Для сравнения на The International 2021 «Драконам» досталось чуть более $ 18 млн.