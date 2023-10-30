Сегодня, 09:10
Самая успешная команда из СНГ за всю историю Dota 2.
Российский клуб Team Spirit, в составе которого есть игроки как из России, так и из Украины, вновь (спустя два года) стала чемпионом The International 2023.
Ранее победить на двух TI удавалось только одной команде — OG. Несмотря на относительно скромный призовой, финальная схватка действительно удалась. Gaimin Gladiators — сильная команда, и сражалась она до последнего. Рассказываем, как проходил главный матч по Dota 2 этого года.
К решающему матчу Gladiators пришла после быстрой победы над LGD со счетом 2:0, в то время как для Team Spirit это была первая игра дня. Мнения насчет подобного неравенства разнятся — одни считают, что уставшая команда становится более уязвимой, другие говорят о разогреве как о преимуществе.
Так или иначе, первая карта была быстрой и жесткой. Многие комментаторы сошлись на том, что обе команды хорошо справились с подбором персонажей, и результат будет зависеть исключительно от навыков и удачи игроков.
На следующей карте обе команды играли осторожнее. Gladiators изо всех сил старалась показать нечто необыкновенное — и временами им это удавалось. Антон dyrachyo Шкредов старался изо всех сил, несмотря на простуду — и именно на его счет можно записать одно из самых красочных для Gladiators сражений карты. А чего стоило убийство одного из игроков Team Spirit, чувствовавшего себя в безопасности, настоящим снайперским выстрелом Эрика Tofu Энгеля?
К этому моменту стало ясно, что первое место Gladiators скорее всего не светит. Нет, разумеется, случается всякое, но выиграть три карты подряд у Team Spirit на пике их формы... это было почти невозможно. Но это не значило, что «гладиаторы» собирались сдаваться. Напротив — довольно долго казалось, что как раз эту карту они и заберут. Все та же напористая, агрессивная манера игры и небольшие ошибки позволили Gladiators набрать весомое преимущество.
Нельзя просто взять и написать GG на последней карте финала. Но судьба неумолима — трон пал, а в истории киберспорта появился второй двукратный победитель турнира в истории. Финальный счет — 36:32 в пользу Team Spirit.
Разумеется, далеко не все интересуются киберспортом и Dota 2 в частности. Однако прошедшее сражение титанов хочется порекомендовать даже таким — настолько хороша была игра, настолько сильны эмоции. Настолько заслуженной стала победа.
За первое место Team Spirit получила не только главный трофей под названием Аегис, но и $ 1,4 млн или около 130 миллионов рублей. Для сравнения на The International 2021 «Драконам» досталось чуть более $ 18 млн.