10 лучших фильмов и сериалов по играм за все время

Субъективно, но честно.

Многие зрители относятся к фильмам и сериалам по играм с подозрением. Однако в последние годы эта тенденция потихоньку выправляется, поскольку качество экранизаций тайтлов постепенно вырастает. В данном материале собрали десять лучших адаптаций игр под большие экраны.

1. Mortal Kombat (серия фильмов)

«Смертельная битва» — это не просто хорошая экранизация известного файтинга, но и настоящий культурный феномен 90-х. Выйдя в эпоху крутых боевиков с Арни и Слаем, фильм не только не затерялся, но и стал настоящим эталоном того, как нужно переносить на большой экран игры.

Картина отлично передает дух и атмосферу оригинальной Mortal Kombat. Тут и запоминающиеся персонажи, и зрелищные драки, и качественные декорации, и великолепный саундтрек, и приличное количество фансервиса. И только сюжет может показаться слишком простым даже на фоне последних частей MK. Но это скорее проблема оригинала, который также не блистал навороченной историей, существовавшей лишь как обоснование для боев.

Безусловно, сейчас фильм выглядит устаревшим. Однако его просмотр по-прежнему увлекает, чем, например, не может похвастаться последняя адаптация.

2. Resident Evil (серия фильмов)

С каждой новой частью серия фильмов «Обитель зла» скатывалась все ниже и ниже. Сценарий становился все нелогичнее, картинка — все хуже, связь с игровой вселенной — все более условной, а неожиданные камео известных персонажей скорее раздражали, чем радовали.

Однако из всех них особняком смотрится самая первая картина, которая получилась наиболее близкой по духу к одноименной игровой франшизе. Режиссер Пол Андерсон взял от первоисточника лишь общую сюжетную канву и некоторых героев, разбавил все новыми деталями и сюжетными линиями. История сосредотачивается на группе оперативников, отправленных в секретную лабораторию, где они сталкиваются с последствиями распространения биооружия.

Фильм отлично держит баланс между боевиком и хоррором. Местные зомби пугают, а героиня Миллы Йовович идеально влилась в мир Resident Evil.

3. Warcraft (фильм)

Экранизация культовой игры Warcraft умудрилась собрать полный набор ошибок подобных творений. Создатели картины попытались уместить в один фильм слишком много событий, из-за чего повествование получилось сумбурным.

В итоге недовольными остались как рядовые зрители, которые многого из показанного на экране не поняли, так и верные фанаты.

Однако на фоне прочих «шедевров» «Варкрафт» выглядит просто шикарно. Режиссер Дункан Джонс снял масштабную и очень зрелищную картину, которая выглядит цельным произведением, а не как набор разных эпизодов.

Здесь полно неоднозначных персонажей с собственной понятной мотивацией, есть шикарная музыка Рамина Джавади, эффектные сцены и одна из лучших демонстраций магии на экране. А еще тут невероятно круто нарисованные орки, гномы, эльфы, волшебные существа, а также пейзажи Азерота, замки и поселения.

4. Need for Speed: Жажда скорости (фильм)

Казалось бы, невозможно перенести на большой экран гоночный симулятор, где весь сюжет умещается в пару строчек. Однако фильм «Need for Speed: Жажда скорости» показал, что очень даже можно. В итоге получился классный боевик с понятным сюжетом, шикарными машинами и зрелищными гонками.

Из игровой серии взята главная идея — долгий заезд по всей Америке с постоянной сменой пейзажей, погонями, драками и эффектными трюками. На дорогих автомобилях рассекают Аарон Пол и Доминик Купер, а комментирует все это оскароносный Майкл Китон. Это не «Форсаж» с его полетами в космос на машине, это более приземленное кино, за просмотром которого время летит очень быстро.

5. Postal (фильм)

Уве Болл — это не просто еще один режиссер. Нет, это целый жанр плохих фильмов, снятых на основе разных игровых франшиз. В портфолио немецкого творца можно найти не один десяток экранизаций, которые заслуженно занимают высокие места в разных топах «худших фильмов по играм».

Однако среди его работ есть одно приятное исключение, поскольку оказалось, что серия Postal и Уве Болл идеально подходят друг другу. Проект специально плохо снят, поскольку это очень даже в духе первоисточника.

Главный герой переживает множество странных приключений, чем заставляет усомниться в собственной адекватности. Из всего этого получилась отличная черная комедия, где нашлось место даже для самоиронии режиссера-боксера.

Да, это плохое кино, не претендующее на лавры чего-то возвышенного. Но это отличная адаптация «Постал», целиком и полностью передающая дух оригинальной игры.

6. Uncharted: На картах не значится (фильм)

Путь экранизации Uncharted до больших экранов был мучительным и долгим. И это обстоятельство очень удивляет, поскольку приключения Нейтана Дрейка идеально подходят для формата кино: узнаваемые герои, кинематографичность происходящего, множество зрелищных эпизодов. Проект несколько раз начинали и отменяли, пока в 2022 году не смогли довести дело до релиза.

В итоге у Тома Холланда и Марка Уолберга получился отличный летний блокбастер. Простой, но интересный сюжет, динамичное повествование, знаковые эпизоды, как, например, сцена в самолете, хорошие шутки — заскучать не получится.

7. Аркейн (сериал)

Когда «Аркейн» только выходил, от него никто ничего не ждал, а потому его феноменальный успех оказался максимально неожиданным. И действительно, в этом анимационном сериале прекрасно все: от визуального стиля и саундтрека до крепкого сюжета и интересных персонажей.

Тут и шикарные пейзажи Рунтерры, и продуманные диалоги, и максимально проработанная лицевая анимация. Нарисовано все настолько круто, что любой кадр можно взять и поставить на рабочий стол своего ПК. История полна не только эффектными сценами драк и погонь под драйвовый саундтрек, но и драматическими моментами. Каждый герой получился многогранной и сложной личностью с собственной мотивацией и конфликтами.

Благодаря идеальному сочетанию всех составных элементов «Аркейн» умудрился понравиться вообще всем, даже тем зрителям, кто максимально далек от мира игр. Теперь осталось самое сложное, а именно дождаться выхода второго сезона.

8. Twisted Metal (фильм)

От экранизации Twisted Metal не ожидали ничего хорошего. Опасения усиливались странными трейлерами, полузабытым первоисточником и не впечатлявшим актерским составом, где главную роль должен был играть Энтони Маки.

Однако сериал вышел, после чего мнение о его качестве полностью поменялось. К всеобщему удивлению, «Скрежет металла» оказался очень веселым и затягивающим произведением, которое легко смотрится залпом.

Тут нашлось место и хорошим шуткам, и колоритным персонажам, и зрелищным экшен-сценам погонь и перестрелок, и простоватому, но интересному сюжету.

Портит впечатление только дешевый визуал, который отдает фильмами категории В. Но это даже придает атмосфере безумия особый шарм.

9. Кастлвания (сериал)

Пока на игровом поприще дела у серии Castlevania обстоят неважно, Netflix взял и выпустил четыре сезона одноименного сериала. Как и в оригинале, история рассказывает о противостоянии людей, вампиров и прочих монстров.

Под стать сюжету выполнено и готическое настроение, которое придает «Кастлвании» дополнительную мрачность. Тут полно неоднозначных персонажей, эффектных сражений, сцен жестокости и просто красивых кадров.

С каждым новым сезоном авторы не сбавляют оборотов, а, наоборот, повышают градус происходящего. Из-за этого даже очередное возвращение Дракулы выглядело уместно. И пусть конкретно сам финал немного подкачал чудо-спасением из ниоткуда, но ушел сериал на высокой ноте. А вот стриминговый сервис готовит к выходу спин-офф «Кастлвания: Ноктюрн».

10. The Last of Us (сериал)

Творческий тандем Крейга Мазина и Нилла Дракманна справился с невероятно сложной задачей, а именно достойно перенести в формат сериала один из главных хитов PlayStation. А ведь все усложнялось не только околокультовым статусом самого проекта, но и непринятием фанатским сообществом актерского состава.

Если к Педро Паскалю все отнеслись благосклонно, то вот Белле Рамзи досталось много критики из-за несхожести с Элли. Но, несмотря на все проблемы, у HBO получилось снять крепкое произведение, которое одновременно и повторяет сюжет оригинальной игры, и добавляет достаточное количество нововведений.

Упор был сделан на сюжет, из-за чего пришлось пожертвовать значительным количеством экшен-сцен. Все это позволило лучше раскрыть разных персонажей, включая новых, и даже добавить побочные сюжетные линии. И хочется верить, что во втором сезоне создатели смогут удержать планку качества.