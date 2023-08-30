Лучшие игры 2023 года на Android: от Among Us до Minecraft

Хороший способ «убить» время в дороге или в очередях.

Бывает, что желание поиграть возникает, когда ПК или консоль находятся вне зоны доступа, а суперхитовая Nintendo Switch разрядилась или тоже осталась дома.

Именно в такие моменты на помощь в очередной раз приходят наши смартфоны и игры, доступные на них. По дороге на работу или же когда все эти огромные AAA-проекты просто надоели, время обратить внимание на мобильные проекты.

Among Us

— Скачиваний: 500 млн +

— Рейтинг: 3,5

— Отзывов: 13,5 млн

Вышедшая в 2018-м году многопользовательская мобильная игра, по своей механике напоминающая известную всем «Мафию», хотя на самом деле создатели вдохновились научно-фантастическим хоррором Джона Карпентера «Нечто».

Игроки делятся на две команды, одна из которых — предатели. Для победы «мирным» требуется вычислить предателей или выполнить основные задания, а предателям для превосходства надо либо вывести из игры максимально возможное количество игроков, либо совершить крупную диверсию. Несмотря на то, что Among Us появилась в 2018-м, особую популярность игра приобрела через два года благодаря стримерам, ну и глобальная пандемия однозначно помогла творению Innersloth выйти на новый уровень известности.

Super Meat Boy Forever

— Скачиваний: 50 тыс. +

— Рейтинг: 4,5

— Отзывов: 1, 33 тыс.

Инди-платформер, продолжающий историю легендарной Super Meat Boy от Team Meat. Изначально проект задумывался как порт оригинала на мобильные устройства, но со временем стал фактически спин-оффом.

Игрок все также управляет «мясным пацаном», но на этот раз пользователю доступна еще и его напарница «Пластыревая девчонка». И да, в этот раз мясной чел не останавливается, потому что он не хочет. Всю игру герой бежит на автомате, а игрок должен действовать с учетом этого обстоятельства.

GWENT

— Скачиваний: —

— Рейтинг: 4,3

— Отзывов: —

Коллекционная карточная игра от CD Projekt RED, развивающая идеи легендарной мини-игры из не менее легендарного «Ведьмак 3: Дикая охота».

Каждое состязание начинается с того, что игроки получают 10 карт из заранее приготовленной колоды персонажей серии «Ведьмак», после чего могут вслепую поменять карты. Игровой матч делится на 2 или 3 раунда, каждый из которых длится до того момента, пока один из играющих не спасует. Всего в игре присутствует 6 фракций, в составе которых вы можете найти легендарных персонажей мира Анджея Сапковского.

TMNT Shredder's Revenge

— Скачиваний: 500 тыс. +

— Рейтинг: 4,8

— Отзывов: 19, 1 тыс.

Вышедший в 2022-м году и добравшийся до мобилок спустя полгода в январе 2023-го (эксклюзивно для подписчиков Netflix) beat' em up сайд-скроллер. Он, как можно догадаться, вдохновлен мультсериалом 1987-го года про любимых Черепашек-ниндзя и напоминает классические аркадные проекты Konami из 80-90 х годов.

На выбор игрока предлагается 6 персонажей, среди которых Микеланджело, Донатело, Леонардо, Рафаэль, Эйприл О'Нилл и учитель Сплинтер, также доступен открываемый персонаж Кейси Джонс. У каждого из героев есть свои уникальные приемы и особенности, а сама игра делится на два режима — аркадный, где игроку дается ограниченное количество жизней, и сюжетный.

Marvel Snap

— Скачиваний: 10 млн +

— Рейтинг: 4,3

— Отзывов: 383 тыс.

Еще одна коллекционная карточная игра в нашей подборке. Суперхит 2023-го, основанный, как понятно из названия, на вселенной Marvel.

По сравнению с другими карточными играми Marvel Snap не требует от игрока много времени и кучи заморочек, а отдельные матчи длятся всего несколько минут. Каждый матч состоит из шести ходов. Задача — с помощью карт, каждая из которых имеет особые способности, добиться превосходства. Со временем игрок прокачивает карты, открывает новые и увеличивает общий уровень колоды.

Lost in Play

— Скачиваний: 500 тыс. +

— Рейтинг: 4,2

— Отзывов: 5,39 тыс.

Приключенческая игра, полная головоломок, погрузит вас в атмосферу сказочного приключения. Юные брат с сестрой заблудились в чертогах своего воображения и теперь отправляются в путешествие, чтобы вернуться домой.

По пути они преодолеют множество препятствий, разгадают не одну тайну и встретятся с множествыом магических существ, среди которых драконы, гоблины, говорящие лягушки и рогатый монстр. Lost in Play по духу напоминает мультсериал «По ту сторону изгороди», так что всем любителям этих произведений можно смело знакомиться с игрой.

Grid Autosport

— Скачиваний: 100 тыс. +

— Рейтинг: 4,5

— Отзывов: 31, 3 тыс.

Игра, в 2014-м посетившая XBOX 360 и Playstation 3, а также ПК. Уже в 2017-м автосимулятор был портирован на iOS, а в 2019-м посетил и устройства на Android.

Хороший выбор для любителей погонять на спортивных автомобилях, ведь Grid Autosport фактически является AAA-игрой для мобильных устройств. STAR WARS: Knights of the Old Republic — Скачиваний: 500 тыс. +

— Рейтинг: 4,3

— Отзывов: 54, 5 тыс. Еще одна легенда в подборке из 2003-го, разработанная канадской студией BioWare и ставшая одной из икон RPG жанра 2000-х, а в 2013-м портированная на мобильные платформы.

Действия игры происходят во вселенной Звездных войн за 4000 тысячи лет до событий фильмов. Главный герой игры оказывается в центре войны старой республики с ситхами. В ходе событий игрок посетит такие легендарные планеты мира Звездных войн, как Татуин и Кашиик, примет множество значимых решений и даже может стать темным лордом.

В основе геймплея игры лежит переработанная система классических RPG, основанная на правилах D&D. При этом все бои происходят в данном времени, но могут быть остановлены с помощью активной паузы. Также в KOTOR присутствует система морали, на которую влияют решения.

Alien isolation

— Скачиваний: 10 тыс. +

— Рейтинг: 4,3

— Отзывов: 2, 86 тыс.

Следующий проект в нашей подборке также относится к известной научно-фантастической вселенной, созданной еще в 70-х, а по совместительству является крупным проектом для стационарных систем. Alien Isolation вышла на ПК и консолях в 2014-м, а до смартфонов добралась уже в 2021-м.

Survival horror во вселенной «Чужого» рассказывает историю Аманды Рипли — дочери главной героини оригинальной тетралогии, при этом сильно ориентируясь на атмосферу именно первого фильма.

Главная героиня в ходе поисков черного ящика корабля Ностромо (тот самый корабль из фильма 1979-го) посетит не только космическую станцию «Севастополь», где происходит большая часть событий, но и планету LV-426, с которой и началась история всей франшизы.

Minecraft

— Скачиваний: 10 млн +

— Рейтинг: 4,3

— Отзывов: 4,94 млн

Великий и ужасный, а еще квадратный проект от Mojang Studios, изменивший в свое время всю индустрию. Если вы хоть немного слышали об играх, то вы точно знакомы с Minecraft. Это огромный мир-песочница, состоящий из кубов, где вы можете построить все, что хотите.