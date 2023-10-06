Их точно нужно пройти: лучшие игры в серии Assassin's Creed

Все игры похожи, но в то же время разные.

5 октября 2023 свет увидела очередная часть серии Assassin's Creed — одной из главных франшиз Ubisoft. Игра с подзаголовком Mirage рассказывает историю персонажа из ордена ассасинов по имени Басим, впервые с которым игроки познакомились в предыдущем крупном релизе франшизы Assassin's Creed Valhalla.

Игра возвращается к корням, ведь она получилась более сюжетно ориентированной, чем предыдущие части. Но сегодня мы поговорим не о приключениях Басима, а о тех самых корнях, которые упоминали авторы.

Давайте вспомним общепризнанно лучшие игры, действие которых разворачивается в мире противостояния ассасинов и тамплиеров.

Assassin's Creed (2007)

И начнем мы с самого начала. С первой части игры, выросшей из концепта разработчиков для очередной части Prince of Persia, разрабатываемой для нового поколения консолей. Но в процессе разработки команда во главе с Патрисом Дезиле слишком далеко ушла от истории среднеазиатского принца и проект сменил название Prince of Persia: Assassins, которое он носил на первых этапах разработки, на уже привычное нам Assassin's Creed.

Действия игры разворачиваются в двух временных эпохах — в 2012 и 1191 годах. В современности главным героем выступает бармен Дезмонд, похищенный учеными «Абстерго» ради знаний, хранящихся в его генетической памяти.

Фото wallpapertip.com

Для доступа к ним они помещают героя в аппарат «Анимус», дающий возможность пережить события далекого прошлого. Но большую часть игры мы проведем в 1191 году в теле того самого предка — члена ордена ассасинов по имени Альтаир. Именно его история интересует ученых из загадочной корпорации.

Assassin's Creed увидела свет на консолях Xbox 360 и PlayStation 3 17 ноября 2007 года (версия для ПК подоспела чуть позже — весной 2008) и реакция была достаточно сдержанной. Игра, поражавшая воображение на выставках, оказалась не столь впечатляющей в действительности, а многие критики ругали ее за однообразность и сырость механик.

Несмотря на это, нельзя упрекнуть разработчиков во вранье, ведь в проекте было все то, о чем они рассказывали. И все это прекрасно работало: от социального стелса до паркура, позволяющего перемещаться, как захочет игрок, ведь можно было забраться на любую башню или стену в каждом из трех представленных городов (Иерусалим, Дамаск, Акра) и пространствах между ними.

Несмотря на все «но», игра удалась и, как мы можем судить сейчас, стала не только началом популярнейшей серии, но и популяризировала множество механик.

Assassin's Creed III (2012)

Третья номерная и пятая в основной серии игра увидела свет в 2012 году. Действие проекта все также разделено на два периода и все также концентрируется на предках Дезмонда, но в этот раз мы следим за приключениями Коннора Кенуэя — индейца-полукровки, жившего в период американской войны за независимость.

Фото Ubisoft

Кроме нового главного героя разработчики представили и новое место действия. В ходе истории игроки посетят Нью-Йорк и Бостон, а также территорию фронтира. Кроме того, именно Assassin's Creed III заканчивает историю Дезмонда Майлза, точнее основную ее часть, ведь впоследствии Ubisoft еще прибегнет к аналитике генетической памяти героя как к основе сюжета.

Многие элементы проекта была переработаны, изменения коснулись почти всех аспектов, включая паркур и боевую систему. Но самым заметным нововведением стал корабль, добавивший огромный пласт нового геймплея, впоследствии породившего отдельную номерную часть серии.

Игра была тепло принята, а сюжет и масштаб повествования удостоились отдельной похвалы. Кроме того, проект был крайне финансово успешен, ведь только в первый месяц его купили более семи миллионов игроков.

Assassin's Creed IV: Black Flag

Игра, с которой началось отступление от канонов серии и первая игра без ассасинов. Фактически, они там были, но сюжет хоть и рассказывал историю деда главного героя третьей части, а в приключениях фигурировали тамплиеры, но основной фокус геймплея был сосредоточен на пиратских приключениях. Да, четвертая номерная часть серии происходит во времена золотой эпохи пиратства.

Несмотря на всю сюжетную спорность стоит сказать, что геймплейно проект прекрасно работал и развивал механики третьей части, связанные с кораблем и морским исследованием. Именно Black Flag мы обязаны появлению одного из главных долгостроев Ubisoft — игры сложной судьбы Skull and Bones.

Assassin's Creed: Unity (2014)

Assassin's Creed для консолей восьмого поколения, вышедшая в 2014 году и призванная показать всю мощь новых игровых устройств, стала легендарным провалом. Техническое состояние Unity на релизе было ужасным, а в некоторые моменты играть в нее было невозможно.

Впрочем, за ворохом технических проблем скрывалась, пожалуй, лучшая в серии система паркура и великолепный Париж времен Великой Французской Революции. Со временем, когда разработчики из Ubisoft Montreal починили проект, он наконец предстал в том виде, каким планировался еще на релизе.

Не кривя душой стоит сказать, что визуально «Единство» очень хорошо состарилось и даже по меркам 2023 года выглядит вполне достойно, ну а его Париж, безусловно, еще может поразить игроков в самое сердце.

Спустя 16 лет после выхода первой игры мы возвращаемся в крепость ордена ассасинов под названием Масиаф, где в 2007 году началось наше путешествие.

Assassin's Creed Odyssey (2018)

В 2015 году после релиза Assassin's Creed серия впервые за долгое время взяла перерыв на два года, чтобы измениться до неузнаваемости и предстать в новом обличье. В 2017 году мир увидел первую часть «мифической трилогии» — Assassin's Creed: Origins, действие которой разворачивалось в Древнем Египте. Но идеальной иллюстрацией этого периода серии можно назвать именно «Одиссею».

На этот раз игрок сможет посетить Древнюю Грецию в период Пелопоннесской войны, а в качестве главного героя выступают два спартанских наемника на выбор: Алексис или Кассандра, являющиеся братом и сестрой, а также потомками великого царя Спарты — Леонида.

В отличие от первых игр серии Одиссея делает большой упор на RPG-механики и масштаб открытого мира, наполненного множеством побочных активностей.

Огромная игра на сотни часов затягивала геймплеем и ярким сеттингом, только вот во время прохождения не возникает ощущения, что перед нами Assassin's Creed. Она, безусловно, прекрасна, но уж слишком далека от изначальных идей серии. Впрочем, когда вышла Одиссея, эта проблема уже не была новой.

Assassin's Creed: Brotherhood (2010)

Третья игра серии и одна из самых высокооцененных частей, продолжающая часть второй номерной части (о которой чуть позже) и историю бармена Дезмонда из первой части. В «братстве» игрок посещает Рим времен эпохи Возрождения, а главным героем выступает Эцио Аудиторе, ставший в этой части главой ордена.

Игра не только продолжала сюжет, но и развивала идеи второй части, став наряду с ней одной из эталонных игр серии.

Assassin's Creed 2 (2009)

Общепризнано лучшая часть серии, ставшая пожалуй, визитной карточкой Assassin's Creed. Ведь до сих пор, несмотря на все изменения и полное преображение франшизы за 16-летнюю историю, для многих именно главный герой второй части по имени Эцио Аудиторе стал олицетворением ассасинов.

В ходе сюжета второй игры серии герой посетит Италию времен эпохи Возрождения, но во время этих приключений игроку запомнятся не только пейзажи Флоренции и Венеции, но и яркие персонажи и выдающиеся личности эпохи: чета Медичи, Никколо Макиавелли и даже сам Леонардо Да Винчи.

Во второй части разработчики доработали все аспекты геймплея и именно Assassin's Creed II стала той игрой, которую все так ждали. И даже лучше.