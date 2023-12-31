Лучшие видеоигры с новогодней атмосферой, или во что поиграть в новогоднюю ночь

Именно эти проекты дополнят атмосферу праздника.

Наступающий 2024-й уже стучится в двери — самое время расслабиться и отдохнуть не только от работы, но и от всего возможного контента вроде новых игр, фильмов или музыки. Давайте отвлечемся от итогов и топов уходящего года и вспомним, какие игры могут подарить вам ощущение праздника и зимних каникул. Некоторые из них, возможно, даже смогут перенести вас в далекие времена, когда снег был белее, а морозы казались не такими суровыми.

Включайте одну из свежих игр и доставайте мандарины: надеемся, наша подборка «зимних игр» поможет вам расслабиться и ощутить атмосферу Нового года.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Фото Spider-Man 2

Самостоятельное дополнение для игры про Человека-паука от Insomniac Games просто соткано из атмосферы рождества. Разработчики постарались: весь Манхеттен пестрит и светится гирляндами, огоньками и яркими вывесками, а снегопад и тонкий слой льда, физически корректно отражающий все источники освещения, делают Нью-Йорк похожим на настоящее волшебство.

Ну а прекрасный геймплей, не требующий от игрока изучения механик и легкий, но захватывающий сюжет не позволят заскучать. Да и как тут заскучаешь, когда во время очередного полета на паутине над Таймс Сквер перехватывает дух от всей красоты, которую подарили нам создатели игры?

Hogwarts Legacy

Фото Hogwarts Legacy

Серия фильмов о Гарри Поттере давно стала спутником новогодних праздников для людей всех возрастов. Но что делать, если каждый кадр ты знаешь наизусть и можешь рассказать друзьям и близким миллион интересных фактов о любой из сцен фильма, но окунуться в придуманный Джоан Роулинг мир все еще хочется?

Уходящий 2023 год подарил нам один из крупнейших видеоигровых проектов в мире Гарри Поттера — Hogwarts legacy. И пусть у игры хватает недостатков как в плане сюжета, так и в плане геймплея — все это меркнет в тот момент, когда вы оказываетесь в той самой легендарной школе магии и волшебства.

Хогвартс полностью открыт для исследования, а игра, созданная Avalanche Software, угодит как фанатам фильмов, так и фанатам книг. Авторы показали замок со всех сторон, чего в силу формата не смогли продемонстрировать киноделы.

Batman: Arkham Origins

Фото Batman: Arkham Origins

Действия приквела основных игр серии Arkham разворачиваются в Готэме, так что в этот раз Брюсу Уэйну придется найти костюмчик потеплее, ведь бороться преступностью придется на заснеженных улицах и крышах готичного мегаполиса.

И хоть созданием игры занимались не авторы первых двух частей и последующего Arkham Knight из Rocksteady Studios, стоит похвалить разработчиков из Warner Bros. Montreal Studios, которые с большим старанием воссоздали формулу оригинальных игр и даже привнесли свое видение не испортив, казалось бы, идеально работающую формулу Arkham City.

Уникальности игре добавляет контраст между мрачным Готэмом и рождественской обстановкой. Темные переулки города, где может произойти что угодно, освещаются яркими праздничными огнями, а сам Готэм, будто бы застрявший в 20-м веке, ярко контрастирует с футуристичностью приспособлений Бэтмена.

Mafia II

Фото Mafia 2

Еще один заснеженный мегаполис врывается в нашу подборку с томми-ганом наперевес. События первой половины игры разворачиваются в зимнем городе Эмпайр-Бэй, соединившем в себе черты крупнейших мегаполисов США.

Даже спустя 13 лет зима в сиквеле «Мафии» не потеряла своего обаяния. На атмосферу работает все, от музыки по радио до поведения NPC. Прохожие регулярно подскальзываются, а нищие греются у огня, разведенного в бочках.

Проработка деталей в «Мафия 2» на невероятно высоком уровне и в чем-то может дать прикурить даже современным проектам. Если вам нравится атмосфера США 40-х, то устанавливайте ее, одевайте своего Вито Скалетта в теплое, но стильное пальто и окунайтесь в криминальный мир снежного Эмпайр-Бэй.

The Sims 4: Holiday Celebration Pack

Фото The Sims 4

Ну а если вам не по нраву супергерои и мафиози, то для вас всегда доступна легендарная серия игр от разработчиков из Maxis с известным всем названием Sims. Только не забудьте установить бесплатное DLC Holiday Celebration Pack.

Рождественские декорации и предметы добавят праздника в жизнь ваших симов, и уж в игре вам точно ничего не помешает создать по-настоящему прекрасную атмосферу новогоднего чуда. А если вы решите не концентрироваться только на зимних торжествах, вам доступны декорации праздников других культур. Почему бы не расширить свой кругозор, создав индийский Новый год?

Frostpunk

Фото Frostpunk

От счастливых людей, главная проблема которых — это отсутствие лестницы в бассейне, перейдем к цивилизации, которая вынуждена выживать в период резкого похолодания в мире победившего стимпанка.

Игроку придется заниматься менеджментом города, закованного во льдах, планировать поселения, развивать технологии и пытаться балансировать между размером города и условиями жизни. Ведь настроение жителей поселения не менее важно, чем наличие ресурсов и хорошая работа генератора. Недовольный народ может быть возмущен действиями игрока и выставит ему ультиматум.

И хотя атмосфера Frostpunk далека от праздничной, просто посмотрите на скриншоты сияющих городов в окружении снежных пустошей — разве не напоминает это гирлянду на замерзшем окне? К тому же в скором времени должен выйти сиквел игры от 11 bit studios — чем не повод вернутся к оригиналу?

Lost Planet: Extreme Condition

Фото Lost Planet: Extreme Condition

От замерзших городов перейдем к ледяным планетам. Проект Capcom — игра про далекое будущее, в котором условия жизни на Земле стали невыносимыми и человечество, в частности, мегакорпорация Neo-Venus Construction, отправились колонизировать другие космические тела. Правда выбор пал на планету не с самыми благоприятными условиями — заснеженную E.D.N. III, да и наличие агрессивной формы жизни под названием Акриды не облегчало процесс.

В основе геймплея Lost Planet — ураганный экшен, в котором вам придется сражаться с инопланетными жуками. А чтобы не замерзнуть — необходимо будет регулярно пополнять тепловую энергию, сражаясь с Акридами!

Lost Planet: Extreme Condition переносит не только в далекий мир, но и в далекие времена 2000-х, когда трава была зеленее, а снежки лепились лучше. Игра и сейчас способна принести много удовольствия, а учитывая возраст проекта и новогодние скидки в Steam, купить ее можно почти за бесценок.

Ice Age 2: The Meltdown

Фото Ice Age 2: The Meltdown

«Ледниковый период 2» — один из тех случаев, когда игра, сделанная по кинолицензии, оказалась не столь плоха, как ожидалось. Ice Age 2 — это веселый детский платформер, и, подобно игровым адаптациям фильмов о Гарри Поттере, прекрасно понимающий интересы своей основной аудитории.

Может быть, новогодние праздники — самое время пройти этот незатейлевый тайтл, но уже в компании своих детей, чтобы передать впечатления детства.

It Takes Two

Фото It Takes Two

Традиционно многие проводят новогодние праздники с близкими и родными, а что может сблизить вас еще больше, если не совместная игра? Говоря о кооперативных играх нельзя не упомянуть один из лучших проектов для двух игроков за последнее время (если не вообще в истории) — It takes Two.

Игра подарит вам уникальный экспириенс и точно запомнится надолго. А атмосферы рождества и зимы прибавят уровни, расположенные внутри часов с кукушкой и снежного шара, куда персонажи попадают во второй половине игры.

Играйте со второй половинкой, детьми, мамой, папой, братьями и сестрами и даже с самым старшим поколением. Или просто можете меняться геймпадом и пройти игру всей семьей — только не забудьте за этим занятием о праздниках и оливье.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Фото The Elder Scrolls V: Skyrim

А вот и то самое оливье в нашей подборке (а заодно мандарины и красная икра) — игра, которая стоит во главе стола, на вершине проектов с зимней атмосферой.

В Skyrim можно играть сутками. И пусть кто-то скажет, что к моменту выхода пятой части серия «древних свитков» стала совсем не той, но популярности у истории Довакина не отнять. Как и атмосферности, ведь в игре вы побываете на высочайшей горе континента, посетите заснеженное морское побережье и окажетесь в затерянных долинах посреди скованных льдом водопадов.

Все это звучит как минимум интересно, а реализация даже спустя двенадцать лет после выхода не вызывает вопросов. Skyrim — легендарная игра, без которой мы бы не смогли обойтись в этой подборке.

Впрочем, есть в истории серии The Elder Scrolls и альтернатива, которая подойдет тем, кто любит проекты постарше — дополнение для TES III: Morrowind под названием Bloodmoon. В ходе событий игрок посетит заснеженный остров Солстхейм, а сюжет дополнения расскажет о великой охоте оборотней принца даэдра Хирсина. Интересно, что эти же территории доступны и в дополнении Dragonborn для TES V: Skyrim, но уже в весьма измененном виде.

Фото Gothic 3

Ну и на десерт лично у меня не получилось обойти стороной еще один проект, ставший олицетворением Нового года в далеком 2006-м. Именно третья часть культовой серии Gothic ассоциируется у меня с новогодними праздниками и, в частности, с наступлением и первыми днями еще не ставшего мемом 2007 года.

Так случилось, что прохождение северного региона Gothic 3 под названием Нордмар выпало именно на последние числа декабря, а прекрасная музыка и визуальный стиль запомнились на долгие годы. И даже спустя время раз в несколько лет на моем компьютере невольно появляется третья часть «готической серии», и приключение начинается заново. Интересно, что провалившаяся на релизе игра со временем обрела свое место в сердцах фанатов, хотя ее статус и не сравнится с первыми двумя играми серии.

2023-й — удивительный год для индустрии, подаривший нам множество уникальных проектов. При этом наступающий 2024-й тоже не кажется скучным, так что праздники, пожалуй, идеальное время, чтобы окунуться в старые любимые игры с зимней атмосферой, прежде чем ворваться в новый игровой год.