Самые знаковые игры на Денди: Prince Of Persia, Battletoads, Tetris и не только

Ушла эпоха, но в памяти остались приятные воспоминания.

Dendy — знаковая приставка для каждого российского геймера, чье детство пришлось на начало 90-х годов. Китайский клон Nintendo Famicom и Nintendo Entertainment System подарил тысячам детей и подростков не только много воспоминаний, но и открыл для них мир видеоигр. В этой статье — 10 самых знаковых игр на приставке Денди.

Super Mario Bros.

Подобный топ не может обойтись без усатого водопроводчика Марио. Персонаж, который прыгает на грибочки в надежде спасти принцессу Пич из заточения злого Боузера, не только стал любимчиком всех детей 90-х, но и во многом определил жанр 2D-платформеров на долгое время.

Впоследствии формула игры менялась, добавлялись новые механики, но суть оставалась прежней. Прежней остается и любовь игроков к Super Mario Bros. Если очень любишь космос и RPG: 10 игр, максимально похожих на Starfield Battle City

«Танчики» не нуждаются в представлении. Вы играете за желтый танк, который должен защитить свою базу — на экране она изображена в виде серого орла.

У Battle City не было никакого сюжета — игра представляла собой набор из 70 уровней разной сложности, которые при полном прохождении игры начинались заново. Но большего и не было нужно — с остальным справлялась детская фантазия. А возможность поиграть вдвоем только усиливала впечатления от игры.

Duck Hunt

Рассказ об играх на приставке Dendy не может обойтись без Duck Hunt. Для некоторых игроков проект совершил настоящую революцию, перевернув привычные представления об играх. Оказывается, что играть можно не только при помощи геймпада, но и вместе с лазерным пистолетом, которым при должной сноровке можно без труда отстреливать уток на виртуальной охоте.

К сожалению, сейчас Duck Hunt уже не вызывает такого восторга, а поиграть в нее получится только на старых телевизорах. Но виртуальная охота до сих пор занимает особое место в сердцах каждого геймера. Лучшие игры 2023 года на Android: от Among Us до Minecraft Tetris

Нельзя не упомянуть о Тетрисе. Это не только игра от русского разработчика, заслужившая место на всемирном Пантеоне игр, но и затягивающая головоломка.

Тетрис до сих пор живет и здравствует — разработчики уже других студий улучшают привычную формулу игры, обновляют визуал и даже выносят головоломку на соревновательный уровень, смотреть за которым, порой, интереснее, чем за новыми киберспортивными дисциплинами.

Contra

Contra — не только один из знаковых сайд-скроллер шутеров в игровой индустрии, но и практически единогласный фаворит в играх для двух человек. По сюжету два отважных повстанца Билл (солдат с красными штанами) и Лэнс (солдат с синими штанами) сражаются с инопланетными существами для спасения человечества.

Имена персонажей для русского геймера стали известны задолго после выхода шутера. Причина кроется в отсутствии специальных буклетов, которые в западных, европейских или японских версиях клали в коробку с игрой — в них содержалась информация об управлении, а также несколько предложений касательно сюжета.

В России же первая Contra чаще всего попадалась на «многоигровках» — картриджах, внутри которых находилось 3-4 (иногда 999) простых проекта. Но простота — это не показатель. Contra захватывала внимание игрока энергичным и драйвовым геймплеем, сложностью, заставлявшей возвращаться снова и снова и разнообразием, которое просто не давало оторваться от экрана.

Chip 'n Dale Rescue Rangers

Еще одна из любимых многими геймерами игр детства. И отнюдь не только из-за своего качества. Chip 'n Dale Rescue Rangers — это не только отличный платформер, но и настоящая возможность взять управление героем из мультсериала.

Японская студия Capcom не только подарила миру еще одну отличную серию, но и исполнила мечты многих детей по всему миру. Chip 'n Dale Rescue Rangers не только занимает отдельное место среди коллекции геймеров со всего мира, но и заслуженно находится в списке лучших игр для народной консоли Денди.

Battletoads

Еще один представитель отличных кооперативных игр. Battletoads — beat'em up про двух боевых лягушек, избивающих все на своем пути. Игра, изначально планировавшаяся как ответ на куда более известные игры про Черепашек-Ниндзя, смогла привнести в жанр куда больше, чем другие аналоги.

У игры только один существенный минус — ее сложность. Некоторые уровни Battletoads были настолько сложны, что становились непреодолимыми испытаниями. Впоследствии студия Rare, ответственная за разработку игры, пыталась сделать игру проще, но это не особо меняло ситуацию.

TMNT 3: The Manhattan Project

Каждая игра про Черепашек-ниндзя заслуживает места в топе лучших игр на Денди, но это было бы не совсем честно, поэтому здесь только третья часть серии. Но она, по мнению геймеров, и самая лучшая.

Студия Konami постепенно совершенствовала формулу beat'em up'а про черепах и к третьей части практически достигла совершенства — графика, музыка и механики по меркам того времени выжимали все соки из консоли. TMNT 3 заслуженно считается одним из лучших проектов не только на приставке Денди, но и в серии игр о черепахах вообще.

Но и здесь не обошлось без ложки дегтя. На русском рынке TMNT 3 предстала в своем, наверное, худшем виде — из-за особого способа борьбы с пиратством от Konami русские геймеры получили версию с запредельной сложностью. Интересен также тот факт, что пиратская версия игры продавалась в официальных магазинах Dendy под видом лицензионного продукта.

Но даже отсутствие возможности пройти игру целиком не останавливала детей от получения удовольствия в игре про Черепашек-ниндзя.

Darkwing Duck

Очередной пример не только отличной игры на Денди, но и отличной игры по лицензии. Черный плащ — это еще один платформер от студии Capcom, которая успела зарекомендовать себя в жанре. Взяв в руки управление бесстрашным супергероем, геймер встречал на своем пути множество препятствий, а также героев и злодеев из оригинального мультсериала.

К сожалению, игра не получила заслуженного сиквела, которого ждали игроки, но зато всегда можно вернуться в первую часть Darkwing Duck, вспомнить былое и насладиться качественной игрой.

Prince Of Persia

Последней игрой в списке стала Prince Of Persia. Платформер, созданный разработчиком-одиночкой Джорданом Манером, не только одна из любимых игр многих геймеров, но и один из величайших проектов вообще.

В роли принца предстоит за 60 минут реального времени сбежать из темницы для спасения своей возлюбленной. Проект не только до сих пор отлично играется, но и обладает густой, таинственной атмосферой, которой вполне могут позавидовать современный проекты.

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Несмотря на то, что времена Dendy уже далеко позади, воспоминания об играх с этой консоли до сих пор теплятся в сердцах многих геймеров. Более того, вспомнить былое сейчас как никогда проще — достаточно скачать любой эмулятор.