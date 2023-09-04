Самые знаковые игры на Денди: Prince Of Persia, Battletoads, Tetris и не только

Сегодня, 12:30
Dendy — знаковая приставка для каждого российского геймера, чье детство пришлось на начало 90-х годов. Китайский клон Nintendo Famicom и Nintendo Entertainment System подарил тысячам детей и подростков не только много воспоминаний, но и открыл для них мир видеоигр. В этой статье — 10 самых знаковых игр на приставке Денди.
Подобный топ не может обойтись без усатого водопроводчика Марио. Персонаж, который прыгает на грибочки в надежде спасти принцессу Пич из заточения злого Боузера, не только стал любимчиком всех детей 90-х, но и во многом определил жанр 2D-платформеров на долгое время.
«Танчики» не нуждаются в представлении. Вы играете за желтый танк, который должен защитить свою базу — на экране она изображена в виде серого орла.
Рассказ об играх на приставке Dendy не может обойтись без Duck Hunt. Для некоторых игроков проект совершил настоящую революцию, перевернув привычные представления об играх. Оказывается, что играть можно не только при помощи геймпада, но и вместе с лазерным пистолетом, которым при должной сноровке можно без труда отстреливать уток на виртуальной охоте.
Нельзя не упомянуть о Тетрисе. Это не только игра от русского разработчика, заслужившая место на всемирном Пантеоне игр, но и затягивающая головоломка.
Contra — не только один из знаковых сайд-скроллер шутеров в игровой индустрии, но и практически единогласный фаворит в играх для двух человек. По сюжету два отважных повстанца Билл (солдат с красными штанами) и Лэнс (солдат с синими штанами) сражаются с инопланетными существами для спасения человечества.
В России же первая Contra чаще всего попадалась на «многоигровках» — картриджах, внутри которых находилось 3-4 (иногда 999) простых проекта. Но простота — это не показатель. Contra захватывала внимание игрока энергичным и драйвовым геймплеем, сложностью, заставлявшей возвращаться снова и снова и разнообразием, которое просто не давало оторваться от экрана.
Еще одна из любимых многими геймерами игр детства. И отнюдь не только из-за своего качества. Chip 'n Dale Rescue Rangers — это не только отличный платформер, но и настоящая возможность взять управление героем из мультсериала.
Еще один представитель отличных кооперативных игр. Battletoads — beat'em up про двух боевых лягушек, избивающих все на своем пути. Игра, изначально планировавшаяся как ответ на куда более известные игры про Черепашек-Ниндзя, смогла привнести в жанр куда больше, чем другие аналоги.
Каждая игра про Черепашек-ниндзя заслуживает места в топе лучших игр на Денди, но это было бы не совсем честно, поэтому здесь только третья часть серии. Но она, по мнению геймеров, и самая лучшая.
Студия Konami постепенно совершенствовала формулу beat'em up'а про черепах и к третьей части практически достигла совершенства — графика, музыка и механики по меркам того времени выжимали все соки из консоли. TMNT 3 заслуженно считается одним из лучших проектов не только на приставке Денди, но и в серии игр о черепахах вообще.
Но даже отсутствие возможности пройти игру целиком не останавливала детей от получения удовольствия в игре про Черепашек-ниндзя.
Очередной пример не только отличной игры на Денди, но и отличной игры по лицензии. Черный плащ — это еще один платформер от студии Capcom, которая успела зарекомендовать себя в жанре. Взяв в руки управление бесстрашным супергероем, геймер встречал на своем пути множество препятствий, а также героев и злодеев из оригинального мультсериала.
Последней игрой в списке стала Prince Of Persia. Платформер, созданный разработчиком-одиночкой Джорданом Манером, не только одна из любимых игр многих геймеров, но и один из величайших проектов вообще.
***
Несмотря на то, что времена Dendy уже далеко позади, воспоминания об играх с этой консоли до сих пор теплятся в сердцах многих геймеров. Более того, вспомнить былое сейчас как никогда проще — достаточно скачать любой эмулятор.