Какие карты есть в Counter-Strike 2

Какие-то карты Valve в свое время создала сама, какие-то выкупила у картоделов.

Все карты в Counter-Strike 2 делятся на официальные и пользовательские. К первой категории относятся те, которые не требуют дополнительной загрузки. Они составляют основу внутриигровых режимов и используются на киберспортивных турнирах. О них мы и расскажем подробнее.

Список карт в Counter-Strike 2

На момент публикации статьи в игре доступно 10 карт. Почти все из них относятся к сценарию с закладкой бомбы, но есть и исключения.

Мираж (Mirage)

Фото Counter-Strike 2

Одна из старейших карт, берущая начало еще со времен CS 1.6. Долгое время она оставалась пользовательской и была известна под названием de_cpl_strike. В 2013 году Valve выкупила права на нее и официально добавила в CS:GO.

На протяжении всей истории Mirage обладала большой популярностью в сообществе. Это единственная карта, которая использовалась на каждом чемпионате мира по CS:GO. Она доступна во всех режимах CS2, кроме напарников.

Оверпасс (Overpass)

Фото Counter-Strike 2

Эта карта была создана силами Valve специально для соревновательной игры. Она появилась в конце 2013 года. Действие разворачивается на эстакаде в Германии. В окрестностях можно увидеть берлинскую телебашню — самое высокое сооружение страны. Карта доступна во всех режимах CS2.

Инферно (Inferno)

Фото Counter-Strike 2

Карта вышла в 2001 году еще в первых версиях Counter-Strike. За это время она подверглась многим переработкам. Последний крупный редизайн случился перед выходом CS2: цвета стали более насыщенными, в церкви наконец-то завершился ремонт, а места закладки бомбы изменились. Карта доступна во всех режимах.

Нюк (Nuke)

Фото Counter-Strike 2

Бои проходят на атомной электростанции в США. Впервые карта появилась в бета-версии Counter-Strike в 1999-м. Весной 2015-го ее убрали из официального маппула и отправили переделывать. С того времени на ней мало что изменилось.

Забавный факт: если подойти к бронированному грузовику на базе спецназа, то можно услышать музыку из Left 4 Dead. Карта доступна во всех режимах CS2.

Вертиго (Vertigo)

Фото Counter-Strike 2

Первая версия карты была создана для CS 1.1. На протяжении многих лет она не пользовалась особой популярностью в сообществе, в связи с чем ее полностью удалили из CS:GO в 2017-м. Спустя несколько лет она снова появилась в игре, но уже в обновленном варианте. Карту быстро стали использовать на турнирах вместо Cache. Она доступна во всех режимах CS2.

Анубис (Anubis)

Фото Counter-Strike 2

Карта вышла в начале 2020-го. Через два года Valve выкупила авторские права у ее создателей и добавила карту в турнирный маппул вместо Dust 2. По слухам, стоимость сделки могла составить 150 тысяч долларов. Она доступна во всех режимах CS2, кроме напарников.

Эншент (Ancient)

Фото Counter-Strike 2

Самая новая карта. Действие разворачивается на руинах древних строений в Мексике. В 2021 году она заменила Train в официальном маппуле. Это третья и последняя карта, которую Valve самостоятельно создала для CS:GO. В CS2 она доступна во всех режимах, кроме напарников.

Даст 2 (Dust 2)

Фото Counter-Strike 2

Культовая карта, которая не нуждается в представлении. Она завоевала огромную любовь аудитории за счет своей простоты и сбалансированности. Фанатские ремейки можно найти в Far Cry, Minecraft и других известных играх. В CS2 карта недоступна в премьер-режиме и напарниках.

Офис (Office)

Фото Counter-Strike 2

Карта отличается от предыдущих. Главная цель спецназа — освободить заложников, а не разминировать бомбу. Соответственно, террористы не должны позволить им это сделать. Первая версия карты появилась в 2000-м. Она доступна в CS2 в трех режимах: соревновательном, обычном и в бою насмерть.

Италия (Italy)

Фото Counter-Strike 2

Карта со сценарием освобождения заложников. Она знакома многим фанатам игры еще с бета-тестирования оригинальной Counter-Strike. В CS2 она была полностью переработана, однако отсылки к старым версиям можно найти по всей карте. Локация доступна только в обычном режиме и в бою насмерть.

Какие карты могут появиться в Counter-Strike 2

Valve не любит делиться планами, поэтому точной информации нет. Однако в официальных трейлерах и пресс-релизах CS2 игроки могли увидеть кадры Baggage и Train. Кроме того, разработчиков замечали на Cobblestone, Shortdust, Lake и Shoots. Возможно, в будущем некоторые из этих карт появятся в игре.