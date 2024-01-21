Какие карты есть в Counter-Strike 2

21 января, 23:35
Все карты в Counter-Strike 2 делятся на официальные и пользовательские. К первой категории относятся те, которые не требуют дополнительной загрузки. Они составляют основу внутриигровых режимов и используются на киберспортивных турнирах. О них мы и расскажем подробнее.
На момент публикации статьи в игре доступно 10 карт. Почти все из них относятся к сценарию с закладкой бомбы, но есть и исключения.
Одна из старейших карт, берущая начало еще со времен CS 1.6. Долгое время она оставалась пользовательской и была известна под названием de_cpl_strike. В 2013 году Valve выкупила права на нее и официально добавила в CS:GO.
На протяжении всей истории Mirage обладала большой популярностью в сообществе. Это единственная карта, которая использовалась на каждом чемпионате мира по CS:GO. Она доступна во всех режимах CS2, кроме напарников.
Эта карта была создана силами Valve специально для соревновательной игры. Она появилась в конце 2013 года. Действие разворачивается на эстакаде в Германии. В окрестностях можно увидеть берлинскую телебашню — самое высокое сооружение страны. Карта доступна во всех режимах CS2.
Карта вышла в 2001 году еще в первых версиях Counter-Strike. За это время она подверглась многим переработкам. Последний крупный редизайн случился перед выходом CS2: цвета стали более насыщенными, в церкви наконец-то завершился ремонт, а места закладки бомбы изменились. Карта доступна во всех режимах.
Бои проходят на атомной электростанции в США. Впервые карта появилась в бета-версии Counter-Strike в 1999-м. Весной 2015-го ее убрали из официального маппула и отправили переделывать. С того времени на ней мало что изменилось.
Забавный факт: если подойти к бронированному грузовику на базе спецназа, то можно услышать музыку из Left 4 Dead. Карта доступна во всех режимах CS2.
Первая версия карты была создана для CS 1.1. На протяжении многих лет она не пользовалась особой популярностью в сообществе, в связи с чем ее полностью удалили из CS:GO в 2017-м. Спустя несколько лет она снова появилась в игре, но уже в обновленном варианте. Карту быстро стали использовать на турнирах вместо Cache. Она доступна во всех режимах CS2.
Карта вышла в начале 2020-го. Через два года Valve выкупила авторские права у ее создателей и добавила карту в турнирный маппул вместо Dust 2. По слухам, стоимость сделки могла составить 150 тысяч долларов. Она доступна во всех режимах CS2, кроме напарников.
Самая новая карта. Действие разворачивается на руинах древних строений в Мексике. В 2021 году она заменила Train в официальном маппуле. Это третья и последняя карта, которую Valve самостоятельно создала для CS:GO. В CS2 она доступна во всех режимах, кроме напарников.
Культовая карта, которая не нуждается в представлении. Она завоевала огромную любовь аудитории за счет своей простоты и сбалансированности. Фанатские ремейки можно найти в Far Cry, Minecraft и других известных играх. В CS2 карта недоступна в премьер-режиме и напарниках.
Карта отличается от предыдущих. Главная цель спецназа — освободить заложников, а не разминировать бомбу. Соответственно, террористы не должны позволить им это сделать. Первая версия карты появилась в 2000-м. Она доступна в CS2 в трех режимах: соревновательном, обычном и в бою насмерть.
Карта со сценарием освобождения заложников. Она знакома многим фанатам игры еще с бета-тестирования оригинальной Counter-Strike. В CS2 она была полностью переработана, однако отсылки к старым версиям можно найти по всей карте. Локация доступна только в обычном режиме и в бою насмерть.
Valve не любит делиться планами, поэтому точной информации нет. Однако в официальных трейлерах и пресс-релизах CS2 игроки могли увидеть кадры Baggage и Train. Кроме того, разработчиков замечали на Cobblestone, Shortdust, Lake и Shoots. Возможно, в будущем некоторые из этих карт появятся в игре.