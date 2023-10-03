За кого болеть на The International 2023 — все российские игроки и команды на главном турнире года по Dota 2

Россию на турнире представят аж 19 игроков.

C 13 по 30 октября в США состоится главный турнир по Dota 2 — The International 2023. Лучшие киберспортсмены мира приедут в город Сиэтл, чтобы осуществить мечту и победить на важнейшем ивенте в карьере, а также разыграть огромный призовой в несколько миллионов долларов.

Для наших киберспортсменов 12-й по счету The International станет особенным. Русскоязычное сообщество впервые представят сразу четыре команды, а из сотни игроков сразу 19 — российские игроки. Это больше, чем из любой другой страны.

В преддверии чемпионата мира по Доте мы знакомимся с нашими надеждами второй раз за три года выиграть Эгиду бессмертия — возможно, главный трофей в истории современного киберспорта.

Фото Valve

9Pandas

— Роман RAMZES666 Кушнарев

— Глеба kiyotaka Зырянов

— Матвей MieRo Васюнин

— Владислав Antares Кертман

— Алексей Solo Березин

Наш прогноз: топ-6 или топ-8 турнира

Полностью российский ростер, грамотно сочетающий в себе один работающий механизм игроков двух разных поколений. С одной стороны — это сверхопытный 33-летний капитан Solo (самый возрастной участник турнира) и его давний тиммейт по «золотому составу» Virtus.pro в лице RAMZES666. С другой — три талантливых дебютанта TI, проводящие первый сезон на большой сцене.

Фото 9Pandas

Перед ивентом в Сиэтле «панды» не выглядят одними из фаворитов, но по ходу сезона были очень стабильны: на мэйджоре в Берлине попали в тройку лучших, а два последних крупных турнира завершили в топ-6. Это дает надежду на борьбу Solo и Ко за самые высокие места.

BetBoom Team

— Иван Pure Москаленко

— Данил gpk Скутин

— Егор Nightfall Григоренко

— Александр TORONTOTOKYO Хертек

Наш прогноз: топ-6 или топ-8 турнира

Сборная звезд региона под лидерством молдавского саппорта Save. «Поколение чудес», как сами себя называют в BB Team, возможно, лучшие игроки RU-сообщества на каждой позиции, плюс чемпион The International 10 TORONTOTOKYO, который сменил роль после ухода из Team Spirit. Для этой команды существует только два результата — первое место и полный провал.

Фото BetBoom Team

Сейчас BetBoom входит в число претендентов на чемпионство, хотя путь по сезону был очень трудным. Команда первой вылетала с мэйджоров и лишь чудом получила инвайт на The International. Однако стоит признать, что в последние месяцы наша пятерка смотрелась действительно сильно: например, вышла в финал коммерческого турнира DreamLeague S20 и заняла 5-6 место на Riyadh Masters.

Virtus.pro

— Илья Kiritych~ Ульянов

— Илья squad1x Кувалдин

— Евгений Noticed Игнатенко

— Олег sayuw Каленбет

Наш прогноз: не выйдут из группы

Главный российский клуб на этот сезон собрал ростер «на перспективу» из молодых талантов, почти не имеющих опыта на про-сцене, а по ходу года усилил их легендами — белорусским капитаном Fng и тренером G. Они еще в 2015-м попали в топ-6 на TI. Этот результат остается до сих пор лучшим в истории VP.

Фото Virtus.pro

В 2023 году VP оставалась в тени трех сильных СНГ-клубов, не выиграв у них ни одного матча. В результате шанса проявить себя на глобальной сцене у нашей пятерки не было, а провальный Riyadh Masters перед отборочными к TI не стоит даже вспоминать. Fng и его ребятам будет очень тяжело, но вера в себя, высокий индивидуальный уровень и опытный капитан — это уже хоть что-то.

Team Spirit

— Денис Larl Сигитов

— Магомед Collapse Халилов

— Ярослав Miposhka Найденов

Наш прогноз: топ-3 или победитель турнира

Российско-украинский состав «драконов» после неудач прошлого года решился на замену мидера. Чемпионы The International 10 расстались с TORONTOTOKYO, который стал саппортом BetBoom, взяв молодого Larl.

Фото Team Spirit

Поначалу изменение в составе не выглядело удачным решением, но в заключительной части сезона Team Spirit смогла нащупать сильные стороны новичка и грамотно их использовать. Как результат — победа на Riyadh Masters и статус «теневого» фаворита грядущего чемпионата мира.

Антон dyrachYO Шкредов

Помимо четырех перечисленных выше клубов, нашу страну на The International 12 представят ряд легионеров, выступающих за коллективы из других регионов. Тут, само собой, выделяется керри-игрок Gaimin Gladiators Антон dyrachYO Шкредов.

Фото Канал KD ALL IN на YouTube

Вместе с европейской пятеркой Антон выиграл все три мэйджор-турнира этого сезона, и в преддверии главного турнира года именно «гладиаторы» выглядят основным претендентом на титул. Другое дело, что фаворит номер один выигрывает «Инт» крайне редко, но, может быть, именно в этом году будет иначе.

Владислав Kataomi Семенов

Победителем европейского отбора стала Entity, в которой сразу три игрока из пяти разговаривают на русском. Помимо Fishman, еще одного талантливого капитана из Беларуси, и казахского керри Watson, это россиянин с ником Kataomi — один из самых ярких саппортов Старого Света.

Entity уступает в мощности европейским грандам уровня Gaimin Gladiators, Team Liquid или Tundra Esports, но всегда может удивить. Несмотря на отсутствие громких побед и титулов, коллектив показывает интересную игру и может претендовать на многое — недооценивать их точно не стоит.

Ильяс kasane Гайнуллин

20-летнего российского оффлейнера перед стартом текущего сезона занесло еще дальше — экс-игрок «молодежки» Virtus.pro и казахской Rune Eaters выступает в ростере американской TSM.

Надо сказать, что на глобальных ивентах этого сезона коллектив не показывал хороших результатов и пробился на TI лишь благодаря удачной игре на региональных лигах. Пока TSM с kasane причисляют к аутсайдерам, но мы надеемся, что в Сиэтле команда сможет раскрыть свой потенциал.