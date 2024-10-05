Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

5 октября, 12:45

А где туман? Ремейк Silent Hill 2 сравнили с оригиналом на 9 скриншотах

Евгения Воскресенская
Фото Konami
Telegram Дзен

Блогер с YouTube-канала под названием ElAnalistaDeBits продемонстрировал магию движка Unreal Engine 5, сопоставив в деталях кадры из ремейка Silent Hill 2 с похожими кадрами из оригинальной игры. Графика в современной версии радует глаз: освещение, отражения, прорисовка деталей, текстуры и анимация выглядят заметно лучше. В целом ремейк смотрится более реалистично.

Скрин1. Самый ожидаемый хоррор 2024 года? Каким будет Silent Hill 2 Remake

На этом волшебство не закончилось — из кадра пропал фирменный туман, который отвечал за особую атмосферу в игре.

По крайней мере, его стало гораздо меньше. Успеет ли он вернуться, неизвестно — игра выходит уже 8 октября на PS5 и ПК.

Фото Konami

Фото Konami

Фото Konami

Фото Konami

Фото Konami

Фото Konami

Фото Konami

Фото Konami
Источник: YouTube-канал ElAnalistaDeBits

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
WP узнала о возможном предложении Украине «конкретных шагов» для членства в НАТО
Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие
В США намерены собрать деньги, чтобы Косторная выступала за Азербайджан
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Медведев отреагировал на призыв депутата рады перенести боевые действия в Белоруссию
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года
Сегодня
Вчера
Неделя