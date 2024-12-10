ADOUZ1E считает PUBG: Battlegrounds доступной игрой для новичков

Профессиональный игрок Роман ADOUZ1E Зиновьев поделился мнением о популярности многопользовательской игры PUBG: Battlegrounds в России.

«Безусловно, необходимо повышать интерес к игре. На самом деле все зависит от региона. Есть вот CS2 и Dota 2, которые у нас наиболее популярны. Counter-Strike вообще максимально понятная игра для всех, а в Dota 2 надо вникать и погружаться. PUBG на самом деле легко понять и объяснить человеку, который в него никогда не играл. Но у игры больше идет упор на Азию. Возможно, еще не время для нашего региона. Этим должны заниматься разработчики и не душить кого-то, если им что-то не нравится», — цитирует Зиновьева CyberMeta.