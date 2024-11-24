Англоязычных геймеров разочаровала симуляция жизни в S.T.A.L.K.E.R. 2

На форумах Steam GSC уличили в том, что никакого «A-Life 2.0» в S.T.A.L.K.E.R. 2 нет. Покопавшись в ресурсах, один из геймеров выяснил, что в игре практически отсутствует оффлайн-симуляция.

Например, группы сталкеров, разбегаются по укрытиям во время выбросов, появляются рядом с игроком «из воздуха» — а до этого в мире игры их попросту не существует. Автор «расследования» допускает, что есть какие-то механизмы симуляции, к которым ему еще не удалось подобраться. Но даже если это так, то сейчас они не работают.