Анонсирован Rules of Engagement: The Grey State — хоррор-шутер от Tencent

Студия, наиболее известная по PUBG, совместно с Grey State Studio выпустят PvP-шутер с элементами хоррора и RPG.

Компания поделилась трейлером, где рассказала о основном сеттинге предстоящего проекта. Пользователь будет выступать в роли бойца элитного подразделения Страйдеров, которые оказались в «Серой зоне» — она заполнена монстрами и аномалиями, которые хотят помешать исследованию. Главная цель миссий — отыскать и эвакуировать Вершину, древний артефакт из центра аномалии.

Каждый матч на подобии CS2 начинается с выбора оружия, что повлияет на способ ведения боя — при этом будет действовать временное ограничение, что потребует оперативников вернуться на базу до истечения таймера. Трейлер Rules of Engagement: The Grey State можно посмотреть ниже.