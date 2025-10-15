Видео
15 октября, 21:35

Анонсирован Rules of Engagement: The Grey State — хоррор-шутер от Tencent

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер официального трейлера Rules of Engagement: The Grey State.
Фото YouTube

Студия, наиболее известная по PUBG, совместно с Grey State Studio выпустят PvP-шутер с элементами хоррора и RPG.

Компания поделилась трейлером, где рассказала о основном сеттинге предстоящего проекта. Пользователь будет выступать в роли бойца элитного подразделения Страйдеров, которые оказались в «Серой зоне» — она заполнена монстрами и аномалиями, которые хотят помешать исследованию. Главная цель миссий — отыскать и эвакуировать Вершину, древний артефакт из центра аномалии.

Каждый матч на подобии CS2 начинается с выбора оружия, что повлияет на способ ведения боя — при этом будет действовать временное ограничение, что потребует оперативников вернуться на базу до истечения таймера. Трейлер Rules of Engagement: The Grey State можно посмотреть ниже.

