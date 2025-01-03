Анонсирована Minecraft 2 — действие может происходить в космосе

Minecraft все-таки обзаведется духовным преемником — об этом сообщил Маркус Перссон, автор оригинальной игры. Оказывается, он уже трудится над новым проектом и сейчас выбирает подходящее название. Один из возможных вариантов — Adventureland.

В качестве сеттинга для новой игры может быть выбран космос или стимпанк. Даже если геймлей в продолжении будет другим, кое-что останется неизменным: Перссон надеется подарить игрокам те же эмоции, что и в 2009 году, когда Minecraft впервые увидела свет.