Сегодня, 16:20
На днях разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали пост, в котором рассказали об артефактах. Некоторые из них новая часть унаследовала от предыдущих игр серии, другие же оказались совершенно новыми.
Артефакты всегда играли в шутере важную роль, ведь с их помощью можно улучшить характеристики главного героя — ну или просто выручить немалую сумму.
Душа — артефакт, помогающий снизить расход выносливости.
Мамины бусы — артефакт, останавливающий кровотечение.
Колобок — артефакт, повышающий устойчивость к агрессивным химическим веществам.
Каменное сердце — новый артефакт. Позволяет переносить больше ценного материала.
Волшебный куб — новый артефакт. Ослабляет воздействие внешней кинетической энергии.