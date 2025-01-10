Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 16:10

Авторы Assassin's Creed Shadows случайно назначили выход игры на траур в Японии

Евгения Воскресенская
Фото Ubisoft
Telegram Дзен

У Assassin's Creed Shadows снова поменялась дата релиза — Ubisoft решила перенести игру еще на один месяц вперед.

Причинами стали стремление студии выпустить более качественный продукт и нежелание конкурировать с другими громкими премьерами, среди которых Kingdom Come: Deliverance II, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii и Civilization VII.

Assassin's Creed: Shadows.Ubisoft близка к банкротству — спасти может только успех Assassin's Creed Shadows

В Ubisoft сообщили, что Assassin's Creed Shadows теперь выйдет 20 марта 2025 года. Вот только придумать более неудачную дату было сложно.

Когда стало известно о переносе, в Сети вспыхнул скандал: новая дата релиза пришлась на годовщину крупнейшего теракта в Японии. Это всерьез разозлило многих геймеров — с таким же успехом компания могла выпустить новую игру 11 сентября.

Источник: VGTimes
Читайте также
Опубликованы кадры удара ВСУ по супермаркету в Донецке
В Красноярске зарезали призера международных турниров по вольной борьбе Якименко
Эксперт указал на опасность метапневмовируса для детей и пожилых людей
Игрок «Норильского никеля» Нандо покинул поле из-за расистских оскорблений
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
В Свердловской области женщина порезала ножом своих детей и покончила с собой
Сегодня
Вчера
Неделя