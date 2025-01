Авторы Assassin's Creed Shadows случайно назначили выход игры на траур в Японии

У Assassin's Creed Shadows снова поменялась дата релиза — Ubisoft решила перенести игру еще на один месяц вперед.

Причинами стали стремление студии выпустить более качественный продукт и нежелание конкурировать с другими громкими премьерами, среди которых Kingdom Come: Deliverance II, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii и Civilization VII.

В Ubisoft сообщили, что Assassin's Creed Shadows теперь выйдет 20 марта 2025 года. Вот только придумать более неудачную дату было сложно.

Когда стало известно о переносе, в Сети вспыхнул скандал: новая дата релиза пришлась на годовщину крупнейшего теракта в Японии. Это всерьез разозлило многих геймеров — с таким же успехом компания могла выпустить новую игру 11 сентября.