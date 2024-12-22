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Сегодня, 18:00

Авторы Dragon Age: The Veilguard обвинил геймеров в провале игры

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Bioware
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Корин Буше, геймдиректор Dragon Age: The Veilguard, рассказала о «кампании ненависти», которая навредила игре — включая ревью-бомбинг на Metacritic и токсичные комментарии. По ее словам, говорить об этом трудно — если раньше игры объединяли, а выход новых проектов был праздником, то сейчас наступили гораздо более противоречивые времена. Впрочем, она все еще считает, что разнообразие — это сильная сторона игр Bioware.

Обложка. Dragon Age: The Veilguard продалась в 10 раз хуже, чем ожидалось? Новый слух указывает на это

Продажи Dragon Age: The Veilguard неизвестны, но многое указывает на то, что они оказались неудовлетворительными.

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