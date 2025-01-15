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Сегодня, 14:30

Авторы «Сталкера» показали свою новую игру

Евгения Воскресенская
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Компания VG Entertainment, в рядах сотрудников которой есть разработчики S.T.A.L.K.E.R., представила свою новую игру — survival-шутер от первого лица с элементами RPG, Парижем в условиях постапокалипсиса и дикими кабанами. Называется игра Forest Reigns.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Русскую озвучку S.T.A.L.K.E.R. 2 с актерами уже можно скачать бесплатно

Пользователи уже отметили завораживающий визуал и высокую интерактивность окружающей среды. Игра обещает нелинейный сюжет, множество миссий, влияющие на развитие событий выборы, возможность объединяться в команды, реалистичное управление оружием и настраиваемое снаряжение на любой вкус.

Пока что даты релиза у Forest Reigns нет — известно только, что игра, скорее всего, получится довольно требовательной.

Источник: DSOG
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