Авторы «Ведьмака 4» пообещали не повторять ошибок Cyberpunk 2077

Разработчики CD Projekt RED успокоили фанатов: The Witcher 4 не будет такой забагованной, как Cyberpunk 2077. Студия учла ошибки прошлых лет и собирается приложить максимум усилий, чтобы четвертая часть «Ведьмака» не столкнулась с теми же проблемами на релизе.

По словам разработчиков, новая игра должна получиться «больше, лучше и грандиознее The Witcher 3» — впрочем, заявлять обратное было бы странно. Также CD Projekt RED планирует не затягивать промо-кампанию, как это было с тем же Cyberpunk 2077. На этот раз между объявлением даты релиза и выходом игры должно пройти около года.

Ну и вишенкой на торте стало обещание, что игра выйдет одновременно на ПК и консолях — студия рассматривала другой вариант, но решила последовать своей же традиции.