Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 13:58

Авторы «Ведьмака 4» пообещали не повторять ошибок Cyberpunk 2077

Евгения Воскресенская
Фото CD Projekt Red
Telegram Дзен

Разработчики CD Projekt RED успокоили фанатов: The Witcher 4 не будет такой забагованной, как Cyberpunk 2077. Студия учла ошибки прошлых лет и собирается приложить максимум усилий, чтобы четвертая часть «Ведьмака» не столкнулась с теми же проблемами на релизе.

По словам разработчиков, новая игра должна получиться «больше, лучше и грандиознее The Witcher 3» — впрочем, заявлять обратное было бы странно. Также CD Projekt RED планирует не затягивать промо-кампанию, как это было с тем же Cyberpunk 2077. На этот раз между объявлением даты релиза и выходом игры должно пройти около года.

Нейросетевой арт. «Ведьмак 4» выйдет до конца 2026 года

Ну и вишенкой на торте стало обещание, что игра выйдет одновременно на ПК и консолях — студия рассматривала другой вариант, но решила последовать своей же традиции.

Источник: Overclockers
Читайте также
Минобороны сообщило об 11 ликвидированных беспилотниках над регионами России
Польскую теннисистку Швентек отстранили на месяц из-за допинга
У Карена Хачанова родился второй сын
Олимпийская чемпионка Алина Загитова за год нарушила ПДД 197 раз
В РФС давно знали о самарском «долге на взятки судьям», матчи «Крыльев» проверяют иностранцы, имя информатора - тайна. Что Дюков рассказал о коррупционном скандале
В Иркутской области отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида
Сегодня
Вчера
Неделя