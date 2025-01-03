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Сегодня, 17:30

Бесплатное приложение может перенести любой город в Minecraft

Евгения Воскресенская
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В Сети завирусилать утилита Arnis, с помощью которой можно создать копию своего города в Minecraft. Теперь на «строительство» тратятся считанные минуты: приложение использует данные OpenStreetMap — созданной обычными пользователями бесплатной карты мира.

Minecraft. Часть Москвы воссоздали в Minecraft — это сделал один человек

Пока что действуют некоторые ограничения на размер города, а здания получаются без интерьера. Впрочем, разработчики пообещали это исправить. Скачать программу можно на Github: достаточно кликнуть на кнопку Code и выбирать Download ZIP.

Arnis.
Источник: TG-канал Игроманы
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