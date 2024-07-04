Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 15:30

Бесплатные крутки: промокоды для легкого старта в Zenless Zone Zero

Владислав Шалганов
Корреспондент
Zenless Zone Zero.
Фото miHoYo
Telegram Дзен

4 июля студия miHoYo выпустила Zenless Zone Zero и, в честь релиза, щедро насыпала игрокам промокодов.

Zenless Zone Zero.
Фото miHoYo

Чтобы получить полихромы, аналог примогемов из Genshin Impact, необходимо открыть главное меню при помощи клавиши «Escape», нажать кнопку «Больше» в левом нижнем углу экрана и выбрать пункт «Промокод». Дальше нужно ввести:

ZZZFREE100 (доступен на старте) — 300 полихромов, 2 журнала эксперта, 3 энергомодуля амплификатора и 30000 Дэнни;
ZZZTVCM (доступен после получения 5-го уровня) — 50 полихромов;
ZENLESSLAUNCH (доступен после получения 5-го уровня) — 60 полихромов и 6666 Дэнни;
ZENLESSGIFT (доступен после получения 5-го уровня) — 50 полихромов.

Zenless Zone Zero — бесплатный экшен от третьего лица, разработанный студией miHoYo. В игре большое внимание уделяется боевой системе, замешанной на элементальной энергии, а также коллекционированию персонажей.

0
Читайте также
МИД Турции назвал неприемлемым расследование жеста Демирала на Евро
Нейросеть будет комментировать соревнования на Олимпиаде-2024
Путин заявил, что план РФ по Украине позволит немедленно прекратить боевые действия
Турка осудили за жест националистов, австрийцы кричали фашистские лозунги, а пах Беллингема обсуждал «адвокат» Роналду. Новая порция скандалов с Евро-2024
«Половина боевиков в поселке — испаноязычные наемники»
Врач указала на опасность употребления мяса с картошкой для пожилых людей
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Разработчики Hamster Kombat поделились комбо-картами на 4-5 июля