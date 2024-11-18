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Сегодня, 21:18

Black Myth: Wukong может стать игрой года по версии The Game Awards

Евгения Воскресенская
Фото Game Science
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Скоро 6 проектов поборются за звание лучшей игры года в рамках премии The Game Awards 2024. Среди них экшен-платформер Astro Bot, карточный рогалик Balatro, дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring, а также ролевые игры Final Fantasy 7: Rebirth и Metaphor: ReFantazio.

В списке оказался и недавний хит от китайских разработчиков — Black Myth: Wukong, у которого есть все шансы не только стать игрой года, но и победить в номинациях «лучшая работа геймдиректора», «лучшее художественное исполнение» и «лучший экшен».

Black Myth. Отличная графика и нет «повестки» — как игроки восприняли Black Myth: Wukong

Рекордсменами в этом году стали Astro Bot и Final Fantasy 7: Rebirth — по 7 номинаций у каждой игры. Церемония вручения пройдет в ночь на 13 декабря в Лос-Анджелесе.

С полным списком категорий и номинантов можно ознакомиться на сайте премии — там же любой желающий может отдать свой голос за понравившиеся проекты до 11 декабря.

Источник: DTF

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