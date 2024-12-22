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Сегодня, 14:30

Блогерам придется получать разрешения? Об этом заговорили в Госдуме

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото из соцсетей Антона Горелкина
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Депутат и заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин выпустил пост с мыслями о будущем блогеров в России. По его словам, близится государственная регуляция блогов — например, предлагается запретить давать советы о здоровье без медицинского диплома.

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А это, в свою очередь, открывает другие вопросы — должны ли блогеры с аудиторией из детей и подростков, вроде Влада Бумаги, получать педагогическое образование? Депутат заметил, что сообществу блогеров пора «взрослеть» и «устанавливать этические рамки», на которые будет опираться законодательство.

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