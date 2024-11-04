Найден проверочный код для видео из Blum от 4 ноября

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4 ноября в Blum вновь появилось обучающее видео, за просмотр которого можно получить 250 очков.
Верный код в задании Choosing a Crypto Exchange: CRYPTOZONE
Авторы проекта то и дело выпускают видео, за просмотр которых можно получить очки Blum — в будущем их количество может сыграть роль при распределении токенов. Чтобы подтвердить, что вы действительно посмотрели видео — придется ввести код, который спрятан где-то в самом ролике.
1. Запустите приложение и нажмите на кнопку «Доход»/Earn
2. Разыщите новое видео и нажмите кнопку «Начать»/Start
3. Посмотрите видео, закройте его и вернитесь в приложение
4. Вместо «Начать» появится кнопку «Проверить»/Verify — нажмите и ее
5. Введите код и нажмите Verify
6. Нажмите «Собрать»/Claim и получите награду