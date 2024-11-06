Обнаружен проверочный код для видео из Blum от 6 ноября

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6 ноября в Blum вышло очередное видео, код из которого принесет дополнительные очки.
Верный код в задании Node Sales in Crypto: BLUMIFY
Чтобы набирать очки в Blum, можно не только тапать на зеленые снежинки, но и выполнять различные задания. Среди них есть задание, которое обновляется регулярно — код из видео на YouTube.
Так авторы мотивируют игроков смотреть ролики на темы, связанные с Blum. Впрочем, смотреть видео до конца необязательно — достаточно хотя бы открыть его.
Чтобы успешно справиться с заданием и получить награду, необходимо:
1. Открыть приложение внутри Telegram и нажать на кнопку «Доход».
2. Разыскать актуальное видео и выбрать кнопку «Старт».
3. Закрыть YouTube и вернуться в приложение.
4. Следующий шаг — кнопка «Проверить».
5. Вбить код и снова нажать «Проверить».
6. Не забудьте тапнуть на «Собрать» в конце — не получить награду после стольких шагов было бы обидно.