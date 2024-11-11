Проверочный код из видео в Blum от 11 ноября рассекречен

11 ноября в Blum вышло новое видео, в котором спрятан секретный код.

Верный код в задании Understanding Gas Fees: CRYPTOGAS

Что такое секретный код в Blum

Blum — один из популярных кликеров, пользователи которого выполняют задания и набирают очки в надежде получить больше токенов во время аирдропа.

Каждые несколько дней разработчики выкладывают свежие видеоролики на разные темы — в них спрятано кодовое слово. За ввод этого слова в приложении предусмотрена награда.

Как ввести секретный код в Blum

1. Для начала нужно запустить приложение внутри Telegram и нажать на кнопку «Доход» — она находится внизу.

2. Затем, ориентируясь по теме видео, найти нужное задание и выбрать кнопку «Старт».

3. Смотреть видео до конца или нет, выбор за вами.

4. Следующий шаг — вернуться в Blum и нажать на кнопку «Проверить».

5. Набрать код из видео.

6. Тапнуть на «Собрать» в конце, иначе очки не зачислятся.

С появлением нового видео старые ролики не теряют актуальности — можете смело вводить коды из них.