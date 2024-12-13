Игрокам показали кодовое слово в Blum от 13 декабря

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Код из видео в Blum от 13 декабря рассекретили.
BLUMISLIFE — код из видео от 13 декабря.
Практически в каждом видео на официальном YouTube-канале Blum спрятано секретное слово. В день публикации ролика в приложение добавляют связанное с ним новое задание.
После ввода кодового слова количество очков в приложении увеличивается. Выполняя различные задания, вы можете накопить достаточное количество Blum Points в преддверии аирдропа.
Вам стоит заглянуть во вкладку «Доход» — там вы увидите новое задание. Как только вы откроете его, запустится видео, которое можно просто скипнуть. Вернитесь в приложение и введите код в соответствующем задании. Последний шаг — нажать на кнопку «Собрать», чтобы награда зачислилась на счет.