Игрокам показали кодовое слово в Blum от 13 декабря

Код из видео в Blum от 13 декабря рассекретили.

BLUMISLIFE — код из видео от 13 декабря.

Что такое секретный код в Blum

Практически в каждом видео на официальном YouTube-канале Blum спрятано секретное слово. В день публикации ролика в приложение добавляют связанное с ним новое задание.

После ввода кодового слова количество очков в приложении увеличивается. Выполняя различные задания, вы можете накопить достаточное количество Blum Points в преддверии аирдропа.

Как ввести секретный код в Blum

Вам стоит заглянуть во вкладку «Доход» — там вы увидите новое задание. Как только вы откроете его, запустится видео, которое можно просто скипнуть. Вернитесь в приложение и введите код в соответствующем задании. Последний шаг — нажать на кнопку «Собрать», чтобы награда зачислилась на счет.