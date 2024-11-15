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Сегодня, 17:55

Игроки нашли секретный код в новом видео Blum от 15 ноября

Евгения Воскресенская
Фото YouTube-канал Blum
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Код дня в Blum от 15 ноября перестал быть секретным.

Верный код в задании What's Next for DeFi: BLUMNOW

Что такое секретный код в Blum

Секретный код — короткое слово, связанное с кликером Blum, а также один из быстрых способов прокачать аккаунт перед листингом. Код выходит раз в 2-3 дня — если применять его на регулярной основе, можно набрать неплохую сумму очков.

Секретное слово спрятано в роликах, которые регулярно появляются на официальном YouTube-канале Blum. Так разработчики стимулируют игроков больше узнавать о принципах работы криптовалютной биржи.

Как ввести секретный код в Blum

Шаг 1. Войти в стартовое меню приложения и выбрать «Доход» — вторую слева вкладку, которая располагается внизу.
Шаг 2. Выбрать актуальное задание.
Шаг 3. Закрыть видео — смотреть его необязательно.
Шаг 4. Снова открыть Blum. Значок «Доход» должен поменяться на «Проверить».
Шаг 5. Ввести код и проверить набранное.
Шаг 6. Забрать награду, нажав на кнопку «Собрать».

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