Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 18:35

Вышло новое видео с кодовым словом в Blum от 16 декабря

Евгения Воскресенская
Фото Официальный YouTube-канал Blum
Telegram Дзен

Секретный код в Blum от 16 декабря успешно рассекретили.

BLUMANCE — код из видео от 16 декабря

Что такое секретный код в Blum

Несколько раз в неделю авторы Blum выпускают видео, в которых скрыто секретное слово, связанное с названием кликера. Это слово появляется в роликах не просто так: его можно ввести в приложении, за что дают дополнительные очки.

Как ввести секретный код в Blum

Новые задания попадают во вкладку «Доход». Если видео было выпущено недавно, вы точно найдете там нужное задание. Остальные действия интуитивно понятны: выбрать задание, ввести кодовое слово, нажать на кнопку «Собрать» в конце.

На одном из этапов видео на YouTube откроется само, но смотреть его необязательно, если, конечно, вы уже успели найти код в других источниках.

Blum. Игрокам показали кодовое слово в Blum от 13 декабря
Читайте также
Бундестаг выразил вотум недоверия Шольцу
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
Сийярто объяснил поддержку Венгрией 15-го пакета антироссийских санкций ЕС
Кузнецов забросил победную шайбу в матче Кубка Первого канала с Белоруссией
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
На фоне российских побед Украина меняет тактику. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя