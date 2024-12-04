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Раскрыто новое кодовое слово в Blum от 4 декабря

Евгения Воскресенская
Фото YouTube-канал Blum
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Секретный код в Blum от 4 декабря появился в открытом доступе.

BLUMIES — верный код в задании Is Binance a DEX?

Что такое секретный код в Blum

Blum — это кликер, в котором нужно принимать участие в активностях и выполнять задания, чтобы набрать как можно больше очков. Секретный код как раз является одним из способов зарабатывать Blum Points — они будут учитываться при распределении токенов.

Как ввести секретный код в Blum

Вот простая последовательность действий, которая поможет успешно справиться с заданием: выберите «Доход», найдите нужное задание, запустите и закройте видео, затем введите актуальный код в задании и нажмите «Проверить».

Чтобы награда зачислилась, останется тапнуть на «Собрать» в конце. Ссылки на старые видео хранятся во вкладке Academy — коды из них можно вводить даже спустя продолжительное время.

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