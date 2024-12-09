Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 18:25

Выпустили новое видео с кодовым словом в Blum от 9 декабря

Евгения Воскресенская
Telegram Дзен

Секретный код в Blum от 9 декабря перестал быть секретным.

LAMBOBLUM — код из видео от 9 декабря

Что такое секретный код в Blum

Цель пользователей Blum — заработать как можно больше очков перед аирдропом. Игроки, набравшие больше всего Blum Points, могут рассчитывать на солидное количество токенов, которые потом можно будет продать.

Если вводить секретный код из видео с официального канала кликера на YouTube, это увеличит количество очков и, следовательно, шансы получить реальные деньги в будущем.

Как ввести секретный код в Blum

Все новые задания, связанные с видео, располагаются во вкладке «Доход». Вам нужно выбрать актуальное задание и закрыть видео, которое запустится само. Код вводится там же, после чего остается нажать на «Собрать» в конце, иначе награда не активируется. Если задания в приложении еще нет, значит, его добавят чуть позже.

Blum. Раскрыто новое кодовое слово в Blum от 4 декабря
Читайте также
Сергей Степашин: «Департамент по судейству должен возглавлять человек не ангажированный»
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Суд отказал в изъятии земель в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
Глава UFC Уайт извинился перед Волковым за решение судей в бою с Ганом
В «Ростехе» заявили об использовании ВС РФ ракеты «Изделие-305» в зоне СВО
Сегодня
Вчера
Неделя