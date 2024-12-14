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Сегодня, 13:15

Бывший сотрудник Sony хочет отсудить у компании 200 миллионов долларов — его уволили за домогательства

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Кристофер Барретт, бывший гейм-директор проекта Marathon из принадлежащей Sony студии Bungie, подал на своих работодателей в суд. Он собирается отсудить 200 миллионов долларов по обвинению в разрушении карьеры и репутации. Несколько месяцев назад его уволили после 25 лет работы, поводом для чего стали обвинения в сексуальных домогательствах.

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Сам Барретт утверждает, что корпоративное расследование проходило некорректно, никаких обвинений ему не предъявляли, а настоящей причиной увольнения стало желание Sony и Bungie свалить на него вину за провалы в разработке.

Источник: app2top.ru
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