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Сегодня, 14:15

Ради GTA 6 придется раскошелиться — игра может стоить до 10 000 рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Rockstar Games
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Публицист и аналитик Мэтью Болл надеется, что GTA 6 будет стоить дороже, чем обычно. Он полагает, что Rockstar может установить цену в 80-100 долларов (~8-10 тысяч рублей) за стандартное издание. Что же в этом хорошего?

GTA 6. В GTA 6 можно будет заходить в дома и разрушать их

Оказывается, тогда остальные студии наконец смогут решиться на такой же шаг — и это поможет индустрии выбраться из кризиса. Тем более что в свое время именно Rockstar первыми стали продавать игры за 70 долларов вместо 60 — и это стало стандартом.

Так или иначе, будет ли GTA 6 грабить игроков, мы узнаем только после официального объявления цены.

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