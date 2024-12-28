Часть Москвы воссоздали в Minecraft — это сделал один человек

Обнаружен самый терпеливый геймер: россиянин потратил 3 года и 10 месяцев на то, чтобы построить московский район Ясенево в Minecraft. Уровень детализации зашкаливает: фанат виртуального конструктора не забыл добавить автобусные остановки, пешеходные переходы, деревья и даже фонари.

Теперь виртуальную прогулку по Ясенево может позволить себе любой желающий. В описании карты указано, что нужно подключиться к серверу проекта BuildTheEarth. «Очень большая и хорошая работа. Столько часов и столько сил. Выглядит очень круто», — похвалили энтузиаста в Сети.