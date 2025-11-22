Сегодня, 20:35
PlayStation Store порадовал геймеров крупными скидками до 75% в честь Черной пятницы. Среди самых интересных предложений — «Lies of P» (-50%), «Death Stranding 2» (-29%), «Stellar Blade» (-43%), «Cyberpunk 2077: Ultimate Edition» (-40%), а также новинки вроде «Assassin's Creed: Shadows» (-40%). Не упустите шанс купить игры по сниженным ценам до 1 декабря и продлить подписку PS+ со скидкой до 5 декабря.
Niko McCowrey
В PlayStation Store стартовала распродажа к Черной пятнице со скидками до 75%... Накануне ценник подняли на 125%. Чтобы было что снизить.
22.11.2025