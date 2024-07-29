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Сегодня, 18:05

Авторы Hamster Kombat назвали главное условие для участия в аирдропе — проходить игры необязательно

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Разработчики Hamster Kombat выпустили обращение к игрокам. В нем они обратили внимание на то, что ни один из разделов игры не является обязательным, и токены в ходе аирдропа получат все настоящие игроки с подключенным кошельком TON — разниться будет только количество токенов.

Вместе с тем, они заметили, что прислушиваются к сообществу и поэтому в будущем в разделе Playground будут появляться сторонние игры, в которых будет меньше рекламы и более «спокойный геймплей».

OKX. Названа еще одна биржа, на которой появится токен «Хомяка»

По словам авторов Hamster Kombat, они активно работают над аирдропом в сотрудничестве с разработчиками TON — он будет крупнейшим в истории, и организовать такую большую раздачу токенов совсем непросто.

Источник: Официальный ТГ-канал
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