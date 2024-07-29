Авторы Hamster Kombat назвали главное условие для участия в аирдропе — проходить игры необязательно

Разработчики Hamster Kombat выпустили обращение к игрокам. В нем они обратили внимание на то, что ни один из разделов игры не является обязательным, и токены в ходе аирдропа получат все настоящие игроки с подключенным кошельком TON — разниться будет только количество токенов.

Вместе с тем, они заметили, что прислушиваются к сообществу и поэтому в будущем в разделе Playground будут появляться сторонние игры, в которых будет меньше рекламы и более «спокойный геймплей».

По словам авторов Hamster Kombat, они активно работают над аирдропом в сотрудничестве с разработчиками TON — он будет крупнейшим в истории, и организовать такую большую раздачу токенов совсем непросто.