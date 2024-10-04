Counter-Strike 2 тормозит после патча? Найден способ повысить FPS

Некоторые игроки в Counter-Strike 2 после нового патча столкнулись с падением частоты кадров. Но в Интернете уже появилась инструкция, которая может помочь:

Запустите командную строку от администратора. Для этого наберите cmd в поиске Windows, а затем кликните на «Командную строку» правой кнопкой мыши и выберите нужный пункт. Если у вас видеокарта NVIDIA — введите del /q /s %USERPROFILE%AppDataLocalLowNVIDIAPerDriverVersionDXCache* Если у вас видеокарта AMD — введите del /q /s %USERPROFILE%AppDataLocalAMDDxCache* Нажмите Enter Counter-Strike 2 получила большой патч на 5 гигабайт

Таким образом вы очистите кэш видеокарты и, возможно, повысите FPS.