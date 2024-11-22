Cyberpunk 2077 и не снилось: S.T.A.L.K.E.R. 2 бьет все рекорды по количеству багов

Аномалии в S.T.A.L.K.E.R. 2 вышли из-под контроля — то и дело вылезают вещи, которых в игре быть не должно. Шутер смешит геймеров писающими сталкерами, летающими лягушками и невидимым оружием, которое выкашивает врагов пачками.

На одном видео игра, что говорится, дала огонька: персонаж закуривает КПК, который пользователи уже в шутку окрестили «электронной сигаретой». А на другом главный герой хотел использовать болт, но сам оказался отброшенным на много километров вперед — 1:0 в пользу аномалии.

В общем, это надо видеть — словами всех багов не передашь.